68ºÐ½÷À°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Ö°ì¸®²È¤Î½¤Á¶¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×Ç¯¶â·î23Ëü±ß¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔËþ
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»°½Å¸©ºß½»68ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§»°½Å¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§200Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º500Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÉÔÌÀ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â42Ç¯6¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§Ìó11Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§3Ëü±ß
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±30Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¿ô½½Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤¿°ì¸®²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¤Á¶¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤Î¤¿¤á¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤äÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢°Ý»ýÈñ¤È¿ôÇ¯Ëè¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö25Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿©»ö¤Ï¼ÁÁÇ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬ÌîºÚ¤ò¼«²ÈºÏÇÝ¤·¤¿¤ê¡¢³ä°ú¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤ÇÉÂ±¡¤âÄÌ¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÂ¹Ã£¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¿©»ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏ·¸åÀ¸³è¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
