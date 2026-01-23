¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¡¡¼¯»ùÅç4¶è¤Ç¤âÎ©¸õÊä¤ÎÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤Î¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¶Í¸¶°êÀ¸¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£¶Í¸¶¤µ¤ó¤Ï²­±ÊÎÉÉôÅç¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Ìó10Ç¯´Ö¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Î»ÜÀßÄ¹¤òÌ³¤á¸½ºß¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¼¯»ùÅç4¶è»²À¯ÅÞ¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡¦¶Í¸¶°êÀ¸»á¡Ê57¡Ë¡Ë
¡Ö»ä¤Ï²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤Þ¤º¸ºÀÇ¤Ç¤¹¤Í¡£¸ºÀÇ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¡£¤½¤³¤Ç·ÐºÑ¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ð¸î¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¸¶»ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡×

¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£ ¼þÊ¿¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¤¢¤È¸½ºß¤Ï¼¯»ùÅçÂç³ØË¡Ê¸³ØÉô¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãË¡¤Î¶µ¼ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¼¯»ùÅç4¶èÎ©¸õÊäÍ½Äê¸õÊä¼Ô¡¦°ËÆ£¼þÊ¿»á(65)¡Ë
¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÄ°÷Î©Ë¡¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Ë¡Î§¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½¼¼Â¤·¤¿°Â¿´¤·¤¿¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¡¡¤³¤Î¤Û¤«¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢¿¹»³Íµ¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢ÃæÂ¼ ¼÷¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£