³ÚÅ·¡¢Â§ËÜ¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç25ºÐµß±ç±¦ÏÓ¤òµð¿Í¤«¤é³ÍÆÀ¤ËXÃíÌÜ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÅìËÌ¤Ç²Ö³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅÄÃæÀéÀ²¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡³ÚÅ·¤Ï1·î23Æü¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¿Ê¤àÀèÈ¯Åê¼ê²þ³×¡¡Â§ËÜ¹·Âç¤Ï¤Ê¤¼µð¿Í¤Ø¡©¡¡µåÃÄOB¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÅÅ·â·ÀÌó¤Î·Ð°Þ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤Ï¾¯¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÃæÀé¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀé¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤«¤é2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë89¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤È¹â¿ÈÄ¹¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëºÇÂ®153¥¥í¤ÎÎÏ¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é7»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢2¾¡3ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨5.51¡£24Ç¯¤Ï3»î¹ç¡¢25Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»33ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡3ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢45Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨4.91¡£25Ç¯¤Ï2·³¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ36ÅÐÈÄ¡¢1¾¡1ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.51¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤¬ÅÄÃæÀé¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âX¤Ê¤ÉSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£
¡¡¡Ö³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÅìËÌ¤Ç²Ö³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥¨¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]