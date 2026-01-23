¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬µá¤á¤ëÎ¹¤Î¡Èº£¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢Î¹¹Ô¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë
À¤³¦Ãæ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦Î¹¹Ô²ñ¼Ò¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÌó1200¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëSkyscanner Japan¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬µá¤á¤ëÎ¹¤Î¡Èº£¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¤Î¹ÔÊý¤òÉ³²ò¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò1·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢HIS¡Ë³¤³°¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô±Ä¶ÈËÜÉô ³¤³°Î¹¹Ô»ö¶ÈÉô FIT¥°¥ë¡¼¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸þ°æ´îÂå¹§»á¤È¡¢¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯»á¤ò·Þ¤¨¡¢HIS¤È¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Î¶¦ÁÏ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤äÎ¹¹Ô¶È³¦¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤«¤Ä°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Î·×²è¡¦Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡£¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇËèÆü1000²¯·ï°Ê¾å¤Î²Á³Ê¸¡º÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè·î¡¢52¥õ¹ñ37¸À¸ì¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤È¡¢1200¼Ò°Ê¾å¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÎ¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Skyscanner Japan ¥È¥é¥Ù¥ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î²¬ÅÄ·òÂÀÏº»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¹Ò¶õ·ô¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡ØDROPS¡Ù¡¢¹Ò¶õ·ô¤Î¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÌÃÎ¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥¤¥¹¥¢¥é¡¼¥È¡Ù¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Î²Á³Ê¤¬¿§ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ø¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¿¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ØºÇ¤â¤ª¥È¥¯¤ÊÎ¹¹ÔÀè¥Ê¥Ó¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ØÄê¤·¤¿·î¤´¤È¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬°Â¤¤Î¹¹ÔÀè¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÄó¼¨¤·¡¢Í½»»¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÎ¹¹ÔÀè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤äÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¶È³¦³Æ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ñ¥¤¥×¡Ê¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£·ÐÏ©¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÎ¹¹Ô¼Ô¤ØÆÏ¤¯¤è¤¦Î®ÄÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿°Õ»×·èÄê¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦65¼Ò°Ê¾å¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·×²è¤ä²Á³ÊÀßÄê¤ËÅö¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Î¹¹Ô¶È³¦³Æ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢HIS¤Î¸þ°æ»á¤¬¡¢Æ±¼Ò¤È¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜ»²ÆþÅö½é¤«¤é¥í¡¼¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¶¦Æ®¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶¦¤Ë»Ô¾ì¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ØÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ø¸¡º÷Ï¢Æ°·¿¹¹ð¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢Í½Ìó¿ô¤¬²ÃÂ®Åª¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¡£¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¨¤ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡Ù¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ÈHIS¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤È¼«¼Ò¤Î¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ÎÈ¯¸«¡Ù¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Í¥¤¤ä¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤È¤¤¤Ã¤¿ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶¦ÁÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤â¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¹¹ÔÎ®ÄÌ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤»á¤ò·Þ¤¨¡¢Skyscanner Japan¤Î²¬ÅÄ»á¡¢HIS¤Î¸þ°æ»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦ ¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤¬ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡ØÎ¹¹Ô²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬8³ä¤òÀê¤á¡¢Î¹¹Ô¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î²óÉü¤¬¸«¤é¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥ì¥ó¥É2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä½¸ÃÄ¤Ç¤Î¡Ø¶¦ÍÂÎ¸³¡Ù¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¸þ°æ»á¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤âÎ¹¹Ô¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤ËÍ½Ìó¤ÎÁá´ü²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÂ¾¡¢¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼´°À®¤òÁ°¤Ë¡¢º£¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ê¤É¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¡ØÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤ÎÍøÍÑÁý²Ã¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°¤Î¡Ø¼Á¡Ù¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢HIS¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï¡ØÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿Î¹¤¬ÄêÃå¤·¤¿Ç¯¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¿ä¤·Î¹¡Ù¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥»¡¼¥ë¤äÁá´üÍ½Ìó¤ò¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤ä¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¹©É×¤â°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±óÊý¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤È¶á¾ì¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆó¶Ë²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÖÎÌ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼Á¡×¤È¡ÖÁª¤ÓÊý¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2026Ç¯ ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼´¤ËÎ¹¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Î¹¤Ï°ÜÆ°¤ä¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡Ø¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«¡Ù°Ê¾å¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¤½¤³¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡Ù¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤ÏÎ¹¹ÔÍ½Ìó¤Ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬65¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈñÍÑÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡Ø´¶³Ð¡Ù¤«¤é¡ØÏÀÍý¡Ù¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬ºÇ°ÂÃÍ¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Í½Ìó¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤ËÎ¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ø¥í¥¸¥¿¥Ó¡Ù¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ÊÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸þ°æ»á¤Ï¡¢¡ÖHIS¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø¥í¥¸¥¿¥Ó¡Ù¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤ÇÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Í³¤ËÎ¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤¤¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä»³¤»á¤â¡¢¡Ö²Á³Ê¤ä¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤¬Î¹¤Ë½Ð¤ëÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿ä¤·Î¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÅª¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¥í¥¸¥¿¥Ó¡×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤ÎÎ¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¦Î¹¹Ô¶È³¦¤ÎÅ¸Ë¾¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤¬¡¢Skyscanner Japan¤Îº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤Î¼´¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö1¤ÄÌÜ¤Î¼´¤Ï¡¢¡ØÂ¿ÍÍ²½¤·Â³¤±¤ëÎ¹¹Ô¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ù¡£20Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢OpenAI¤äMicrosoft¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Î§Åª¤ËºÇÅ¬¤ÊÎ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¡Ù¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AIÍ½Ìó¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ø¸øÊ¿¤ÊÈæ³Ó¡Ù¤È¤¤¤¦Æ©ÌÀÀ¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤ÏÌó1200¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æü¡¹ËÄÂç¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¶È³¦ÁÐÊý¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¹Ò¶õ·ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤ò°ì³ç¤ÇÃµ¤»¤ë¿·µ¡Ç½¡Ø¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤â½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖHIS¤Ç¤â¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·Å¹ÊÞ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÅ¹»þ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸þ°æ»á¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢²¬ÅÄ»á¤â¡¢¡ÖÎ¾¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¼´¤È¤·¤Æ²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¤äÅ´Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÂØ¼êÃÊ¡¢EVÂÐ±þ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁªÂò»è¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤«¤éÃµ¤¹¡Ùµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌÜÅªÃÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊ¬»¶¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ»³¤»á¤â¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Î¹¤ä¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î½ÅÍ×À¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£IT¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢º£¤Ç¤ÏÎ¹¹ÔÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌÜÅªÃÏ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦È¯¿®¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤¬ÈñÍÑ¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ò¤è¤ê¸¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¹Ò¶õ·ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä½µËö¼ûÍ×¤ÎÈ¿Æ°¤Ç·îÍËÆü¤Î½ÐÈ¯¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿·×²è¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¸þ°æ»á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Áá´üÍ½Ìó¤ÎÅ°Äì¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼èÆÀÈñÍÑ¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤ò¾Ò²ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¦¤¿¤á¡¢¡Ø»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÁá¤¯Æ°¤¯¤³¤È¡Ù¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¿·¤·¤¤Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþ¹ñ¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÊ£¿ô·ÈÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤ÊÈ÷¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡ÖÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Skyscanner Japan¡áhttp://www.skyscanner.jp/mobile.html
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡áhttps://www.his.co.jp/