¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ºÇ½ª½µ¤ÎÂæËÜÆÉ¤ó¤À¤È¤¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ºÇ½ª½µ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼ç±é¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤«¤éÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÃ¦¹Æ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½µ¤ÎÂæËÜ¤¬¤¤¤Ä¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¡¢ÆÏ¤±¤ÐÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤é¤á¤·¤µ¤È¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤¬º®ºß¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ØÍ¥¤·¤µ¡Ù¤À¤±¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£
¹âÀÐ¤ÏºÇ½ª½µ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
