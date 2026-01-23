UVERworld¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡¡²Î»ì¤òÀè¹Ô¸ø³«
UVERworld¤¬¡¢2·î25Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØEVER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿UVERworld¡ÖEVER¡×²Î»ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
É½Âê¶Ê¡ØEVER¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2026¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²Î»ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓUta-Net¤Ë¤Æ²Î»ì¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØEVER¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2026¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTAKUYA¡ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñ¤ä¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¾¡¤Á¤¿¤¤¡É¤È´ê¤¤¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØUVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØZERO BREAKOUT POINT¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£