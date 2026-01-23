巨人の田中千晴投手（２５）が、楽天から海外ＦＡ宣言して移籍した則本昂大投手（３５）の人的補償で楽天に移籍することが２３日、両球団から発表された。

今季プロ４年目で１５０キロ台の力強い速球と縦に鋭く落ちるフォークが武器のパワー系リリーフ右腕。２４年オフに右肘クリーニング手術を受け、昨季は１軍登板なしだったが、２軍では３６試合の登板で防御率１・５１と好成績を残していた。

この日はＧ球場で自主トレ。今オフは国学院大の同級生の楽天・江原雅裕投手と練習を行い、投球の幅を広げるために、江原が得意とするカットボールのコツを聞いて習得に取り組んでいると明かしていた。「手応えはだいぶある」と今季にかける思いを口にしていた。その数時間後、楽天から通知があり、午後に球団から移籍を通達された。

巨人は先発整備が課題の一方で、守護神のマルティネスをはじめ大勢、中川、田中瑛、船迫らリリーフ陣の層が厚く、田中千の登板機会は少なかった。則本の移籍決定後、楽天に提出した２８人のプロテクトリストから外れて移籍する形となったが、潜在能力の高さは球団は高く評価していた。

歌とギターが得意で、巨人のファンフェスタでは東京ドームの４万人の大観衆の前で尾崎豊の「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」を熱唱した強心臓の持ち主。大学時代の同級生・江原と東北で共闘して飛躍を目指す。

◆田中 千晴（たなか・ちはる）２０００年９月２１日、大阪・堺市生まれ。２５歳。新檜尾（ひのお）台小、赤坂台中出身で、１１歳年上の小林誠司捕手と出身の小、中が同じ。浪速高、国学院大を経て２２年ドラフト３位で巨人入団。１年目の２３年に３０登板。通算３３登板２勝３敗、防御率４．９１。１８９センチ８５キロ。右投右打。今季年俸は推定１３００万円。