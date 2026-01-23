Àï¸åºÇÃ»¡È¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¡É»ö¼Â¾å¥¹¥¿¡¼¥È¡¡³ÆÅÞ¼çÄ¥¤Ï¡©
23Æü¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¤Ï¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£½°µÄ±¡²ò»¶¡Ä¡È¿¿Åß¤ÎÀï¤¤¡É²Ð¤Ö¤¿ÀÚ¤é¤ì¤ë
¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÁªµó¡×¡£º£²ó¡¢¤½¤¦Ì¾ÉÕ¤±¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
Àï¸åºÇÃ»¡¢¿¿Åß¤ÎÀï¤¤¡£¤½¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÄÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤è¤ê²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡×
23Æü¸á¸å1»þº¢¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¤Î¤³¤È¡£
µÄÄ¹
¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤«¤é¾Û½ñ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿»Ý¡¢Ï¯ÆÉ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè7¾ò¤Ë¤è¤ê½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢Á´¤Æ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¼º¿¦¡£ÃÏ¸µ¤ØÌá¤ê¡¢ÁªµóÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¡ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö»ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ï½é¤á¤Æ¡£²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÍ¿ÌîÅÞÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤ó¤ÊËüºÐ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼«¿®¤Ê¤²¤ËËüºÐ¡¢Æ±¤¸Í¿ÅÞ¤Î°Ý¿·¤ÏËüºÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Î²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡£Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¿Í¤â¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÀÐÇËÁ°¼óÁê
¡ÖËüºÐ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¢£¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¡ª¡×¹â»Ô¼óÁê¡¢°Ý¿·¤Ë¤â°§»¢
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤òÀèÆ¬¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÏ¤òÁí·ë½¸¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¡ª¡×
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¨¤¨À¼¤·¤È¤ó¤Ê¤¡¡×
·ãÎå¤·¤Æ²ó¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ä¡Á´èÄ¥¤í¡×¤È¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤à¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤â°§»¢¤Ø¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯ºö¤³¤½¤¬ÆüËÜ¤òÁ°¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²þ³×¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÌò¤È¤·¤Æ¤¼¤ÒÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¾ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯»ä¤¿¤Á¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢£ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡Ä
»ö¼Â¾å¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¡ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½
¡ÖÃæÆ»¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Î¶¯¤¤¹ñ²È¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤¤À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡¶ûÞ¼¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö°ìÈÖÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤º¤Ã¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤Ö¤ì¤º¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òÃì¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹
¡Ö»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢·ûË¡¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ã¤Æ¡¢Êë¤é¤·¡¦Ê¿ÏÂ¡¦¿Í¸¢¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×
»²À¯ÅÞ¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½
¡Ö¡Ê¥í¥´¤Î¡Ë¡ÈI am Japan¡É¡£Ê¸Ë¡¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¬¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÈI am Japanese¡È¤¬Àµ¤·¤¤¡£1¿Í1¿Í¤¬ÆüËÜ¹ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢1¿Í1¿Í¤¬ÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦µ¤³µ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢À¯¼£¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ½°µÄ±¡Áªµó¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£