¸µÆü¸þºä£´£¶¡¦ºØÆ£µþ»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡¡Îø¿ÍÌò¡¦ÁÒ¤Èµ÷Î¥´¶½Ì¤Þ¤é¤º¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ´ÆÆÄ¤¬ÃçÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤ÎÇÐÍ¥¡¦óîÆ£µþ»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡Ê¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÁÒÍªµ®¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê£µ£´¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¡£Îø¿ÍÌò¤ÎÁÒ¤È»£±Æ»þ¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤Ë¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò´ÑµÒ¤ØÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯¤¢¤¤¤¿ÀÖ¤¤°áÁõ¤ÇÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿óîÆ£¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»£±ÆÃæ¤Ï¡¢óîÆ£¤ÏÂ¾¤Î½÷À¶¦±é¿Ø¤È¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿ÌÌ¡¢ÁÒ¤È¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤º¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬ÃçÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¡££²¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£óîÆ£¤Ï¡Öº£¤ÏÁ´°÷¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£