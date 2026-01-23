¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡×¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËË½¹Ô¤«¡Ä¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î¤µ¤ó¡Ê85¡Ë½ñÎàÁ÷¸¡¡¡²áµî¤Ë¤â¡È¥°¥é¥¹Åê¤²¤Ä¤±¡É½ñÎàÁ÷¸¡¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏË½¹Ô¤òÈÝÄê
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬2025Ç¯10·î¡¢Åö»þ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿ÍÂ¦¤ÏË½¹Ô¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËË½¹Ô¤«¡Ä¡È¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡É¤¬½ñÎàÁ÷¸¡
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤³¤È¡¢¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¡£
¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯10·î¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¡¢Åö»þ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À¤Ë²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼£2½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¸¤¤ÎÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢½÷À¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ô¤¤¸¤¤¬»à¤ó¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÂ±¡Â¦¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆË½¤ì½Ð¤·¡¢ÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Åö»þ¡¢¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2025Ç¯4·î¡¢°û¿©Å¹¤Ç»öÌ³½ê¤òÂà¿¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿½÷À¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥¹¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î1·ï¡£
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦¸¤¤Î»à¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤»½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤»¤º¥Þ¥Þ¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¡×¤ÈÉÂ±¡Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥ô¥£É×¿ÍÂ¦¤ÏË½¹Ô¤òÈÝÄê
°¦¸¤¤Î¼£ÎÅ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤Çµ¯¤¤¿¡¢¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ôµ¿ÏÇ¡£
23Æü¸á¸å¡¢¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹½÷À¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬É×¿Í¤ò¸å¤í¤«¤é±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢É×¿Í¤¬Èà½÷¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ø²¥¤ë¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎË½¹Ô¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¤µ¤ó¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
