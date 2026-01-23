エンジンがむき出しに…東京・赤坂で車が大破、公用車による多重事故で1人死亡　現場の交差点は過去にも事故

多くの車が行き交う道路を映した防犯カメラ映像。

パトカーに消防車、走る警察官の姿が確認できます。

22日夜に起きた車6台が絡む事故現場に警察官らが駆けつける際の映像とみられます。

道路に止まる黒い車。

フロントガラスが粉々に割れ、ボンネットが折れ曲がり、エンジンがむき出しに。

事故が起きたのは22日午後6時半ごろ、首相官邸にも程近い東京・港区赤坂の特許庁前の交差点。

事故を起こした黒い車は内閣府の公用車でした。

警視庁によると、公用車は赤信号を無視して交差点に進入。

そのまま白いワゴン車の側面に衝突し、さらに、ワゴン車のそばを走っていたタクシーも巻き込まれました。

2台の車はぶつけられた衝撃で反対車線に飛ばされ、ごみ収集車や別のタクシーなどに衝突しながら止まったということです。

この事故で合わせて車6台が絡み、タクシーの乗客・明石昇さん（32）が死亡。

さらに、男女8人が重軽傷を負いました。

事故に遭ったタクシー運転手は「突然左の後ろに強い衝撃と音を感じて、私の車がそこで2回転をして、最中にいろんな車と衝突しながらなんとか止まったと…」と話します。

現場は過去にも車が横転するなどの事故が多発している交差点。

専門家は、見通しが良いゆえに事故が起こる可能性があると指摘します。

交通事故鑑定人・中島博史さん：

スピード出してきていて、下り坂で出過ぎたのかなというつもりで踏み間違いをすると非常に高速になってしまう可能性がある。急ごうとすると、スピードを出してきて、交差点を突っ切ろうとする可能性がある。