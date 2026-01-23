¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×È¯Çä¡ª 1082cc¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡õÅÅ»Ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¶²÷Å¬¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤ë¡ÖCRF1100L ¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ä¥¤¥ó¡×ºÇ¿·¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ±°ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÅ¸³«
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Âç·¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¼õÃí´ü´Ö¸ÂÄê¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é6·î1Æü¡Ë¤Ç2·î19Æü¤ËHonda Dream¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¤ÎºÆÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ä¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×¤Ç12Ëü1000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡ÖCRF1100L¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ä¥¤¥ó¡×2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ºÆÈ¯Çä¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢125cc¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥ó¥À¤ÎÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×3¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥é¥ê¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ1082cc¤ÎÊÂÎó¥Ä¥¤¥ó¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ75kW¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯112Nm¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÁÐÊý¤ÇÁÖ²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬Àè¶î¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊDCT¡Ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ï¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥é¥¤¥ÉÄ´À°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊShowa EERA¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÅÅ»ÒÀ©¸æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÅëºÜ¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁö¹Ô¾ò·ï¤ÇºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¸º¿êÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥ê¥¢¤Î¥×¥ê¥í¡¼¥É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÃ±°ìÅ¸³«¡£Æ±¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò508km¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹24.8L¤ÎÂç·¿Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤È¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë19¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥¤¥ê¥¸¥¦¥à¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÖÂÎ¿§¤È¥´¡¼¥ë¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ä¥¤¥óºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï225Ëü5000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£