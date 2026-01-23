＜感染症でピンチ＞体調不良で寝込んだら旦那さんは家事をしてくれる？一番やってはいけないことは…
普段は元気いっぱいのママでも、ときに体調を崩すこともあるでしょう。場合によっては寝込むこともあるかもしれませんね。そうなると食事の用意や洗濯、掃除などはできないので旦那さんの出番！？ ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問が寄せられています。
『自分が体調不良で寝込んでいるとき、旦那は家事全般をしてくれる？』
普段からママが料理や洗濯、掃除などをしている場合、ママが体調を崩して寝込んでしまったら、それらができなくなってしまいます。他の家族は元気なら普段通り時間は流れていき、もちろん食事をしますし、洗濯物も出るでしょう。子どもが大きければ、自分で家事をしてくれるかもしれませんが、全部を任せるのは難しいかもしれません。まだ子どもが小さければ、旦那さんが家事全般を担当することに。果たして他のママたちの旦那さんは、家事をしてくれるのでしょうか。
『旦那がしてくれることは、ご飯を買ってくるくらいかなぁ』
『いつもは家事などはやらないけれど、私が風邪で寝込んだときはスーパーに行ってお総菜やお弁当を買ってくるよ。洗濯もやってくれる』
『私は今インフル隔離中。旦那は仕事を在宅勤務にして家事をやってくれているよ』
ママが体調を崩した場合、旦那さんはご飯の用意をしてくれるそう。自分で作るというよりは、お惣菜やお弁当を買ってくるようですが、それでもご飯の心配をしなくてすむので、ママにとってはありがたいことですね。また仕事をリモートワークにして家事をする旦那さんも。その都度対応してくれる優しい旦那さんのようですね。
旦那は動いてくれるけど。いちいち指示を出さないと
『言えば動いてくれる。言わないと動かない。なので、LINEで指示を送っている』
『具体的に逐一指示命令が必要。「うどん」と言っただけでも、油っこいかき揚げうどんを買ってくるから、品名を指定しないといけない』
旦那さんが家事や買い物などをしてくれるのはいいですが、具体的な指示が必要なこともあるそう。普段から家事をしていない旦那さんだと、何をすればいいのかわからないのでしょう。そして買い物をするにしても、ママが希望しないものを買ってくることもあるため、商品名まできちんと伝えている人も。ただ、ママが指示を出せばその通りに動いてくれるのでしょうから、その点は頼り甲斐があるといえるかもしれませんね。
食事の用意以外の家事はほったらかし！
『お弁当ぐらいは買ってきてくれるかな。「寝ていていいよ」と言うけれど、他の家事は「元気になったらやればいいよ」という感じ。洗濯物や洗い物は全くやってくれないから、おちおち寝ていられない。「後でやればいい」という考えの人』
『食べ物は買ってきてくれるけれど、他の家事はやらない。お弁当の容器はシンクに放置。前に洗い物をしてくれと頼んでみたけれど、「今やらなくてもいいでしょ」と言われた』
食事は旦那さんにも大きく関わることなので、お弁当やお惣菜を買ってきてくれることもあるようですね。でもそれ以外、たとえば掃除や洗濯などは、その日にやらなくてもいいという考えなのでしょう。「元気になってからママがやってね！」という考えが透けて見えます。
期待通りにいかないことも多いけど「いい旦那アピール」はしないで
『頼んだ物と全然ちがう物を買ってきたり、「言われた通りにしたんだから文句ないだろう」みたいな態度を取ったりする旦那がいるよね。そのくせ外では「いい旦那アピール」だけはしっかりしていて、イラッとすることもある』
『一人暮らし経験があるので一通りのことはやってくれる。でも私の言ったことだけしてくれたらいい。気持ちはありがたいけれど、余計なことをして仕事を増やされることがある』
旦那さんに家事や買い物を頼んだとしても、ママが思っていた通りにはいかないこともあるそう。買い物に慣れていないと、ママがほしいものとは違うものを買ってくることもあるようですね。また家事をするのが嫌なのか、「とりあえずやったのだから文句を言うな！」という態度をとる旦那さんもいるそう。家の中ではイヤイヤな雰囲気を出しているのに、一歩外に出ると「いい旦那さん」のアピールをされると、ママとしてはカチンときてしまいますね。
旦那さんのちょっとした思いやりが嬉しい
『本当に嬉しいのは、ちょっとした思いやりじゃない？ たとえば冷却シートを頼んだら、お弁当も一緒に買ってきてくれるとか。弱っているときにひと言でも気遣いがあるとか』
普段メインで家事をしているママが体調不良になると、家庭内がうまく機能しなくなることもあります。子どもが小さいと旦那さんが食事の用意などを行うことになりますが、率先して家事をこなしてくれる旦那さんもいれば、何をしていいのかわからない旦那さんもいるでしょう。ママからすれば、どうにか家庭内をまわしてほしいと思うものですが、体調が悪く辛いときには、旦那さんからの優しいひと言やちょっとした気遣いが嬉しいとの意見もあります。ママに代わって家事をしてくれるのもありがたいですが、ママにとっては旦那さんからの気遣いが一番の薬になるのかもしれませんね。