「ちいかわ ドーム型ペットハウス」（税込 3850円）

　『ちいかわ』をモチーフにしたドーム型ペットハウスの新作として、1月23日（金）から、モモンガのデザインが「粧美堂ONLINE STORE」で販売中だ。

【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎもかわいい！　ドーム型ペットハウス一覧

■コードが通せる穴付き

　「ちいかわ ドーム型ペットハウス」は、ちいかわたちの顔をかたどった、取り外し可能なクッション付きのドーム型ペットハウス。ちいかわ、ハチワレ、うさぎのデザインに加えて、新たにモモンガが仲間入りする。

　本商品に付属するクッションは取り外し可能でお手入れがらくちん。さらに手洗い可能で、いつでも清潔に保つことができる。

　また、裏面にコードが通せる穴が3箇所ついており、寒い日はヒーターや電気毛布などを入れることで、犬や猫が快適に過ごせる空間作りがかなう機能性抜群のアイテムだ。