±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ö¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¼ò°æË¡»Ò(54)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬SNS¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÃÎ¼±¡¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ä¿¹ÅÄ·òºî¤Î¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤Ê¤Ã¤È¤¯½Î¡×(BS¥Õ¥¸)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹õÈ±¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ°²è¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡©¡©¤Î¤ê¤Ô¤Ê¤Î¡©¡©¤É¤¦¤·¤¿¡Á¤É¤¦¤·¤¿¡Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Í¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Î¤ê¥Ô¡¼ ¤²¤ó¤¤½¤¦¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Î¤ê¥Ô¡¼¤¬åºÎï¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¼ò°æË¡»Ò¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡¢º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«Èæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¼ò°æ¤Ï¤Î¤ê¥Ô¡¼¤Î°¦¾Î¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¤Î¶â²ß¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¡ÖÊË¤¤¤¦¤µ¤®¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£2009Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢12Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£