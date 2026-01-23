¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë»£±Æ¡×¤È¼«²è¼«»¿¡ªÂ¼½Å°ÉÆàà°µ´¬¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡×¡Ö¤Þ¡¼¤¸¤ÇÍÅÎï¡×
¡ÖÀèÀ¸¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Ï¶µ¼ø¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬à°µ´¬¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Îµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡¡¼Ì¿¿½¸¡ª»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªËÜÆü£±ÆüÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢³¤³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ó¤°¤é¤ò»£±Æ¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á¤·¤²¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë»£±Æ¡×¤Ê¤É¤È²áµî¤Î¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÇÂçÃÀ¤ËÈ©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÂçÀèÀ¸ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¡¤â¤¦ÀèÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¤âÀèÀ¸¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ª¤ä¤¹¤ß¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼½Å¤é¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¡¼¤¸¤ÇÍÅÎï¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»Ð¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Ï¶µ¼ø¤À¡ª¡×¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£ºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Â¼½Å¤Ï2021Ç¯12·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï22Ç¯¤Ë¡Ö¤Ó¤Ó¤°¤é Â¼½Å°ÉÆà¡×(¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖÊÌºýViVi¡×)¡¢23Ç¯¤Ë¡ÖÅìµþÏÑ´ß¤¬¡¼¤ë¤º¼Ì¿¿½¸ ¤¨¤â¤Ê¤à¡×(Æ±)¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£