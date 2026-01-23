ºÇ°¦É×¤È¤Î»àÊÌ¤«¤é11Ç¯¡Ä¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍýà83ºÐ¥Ï¥Ä¥é¥Äá»Ñ¤Ë¡ÖÀï»þÃæÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¡×¤ÎÀ¼
¿¿¤ÃÇò¤Ê»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿à¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´éá
¡¡ºÇ°¦¤ÎÉ×¡¦°¦Àî¶ÖÌé¤µ¤ó(µýÇ¯80)¤òË´¤¯¤·¤Æ11Ç¯¡Ä¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý(83)¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥±¥í¥ó¥Ñ¤Î¥Ê¥«¥á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¤è¡ª¡×(BS11)¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡21ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ç±é²Î²Î¼ê¤Î¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥(36)¤ÈÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤ò¥í¥±¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡õ¿¿¤ÃÇò¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤¦¤Ä¤ß¤¬¿¿ÅÄ¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿³èÆ°Åª¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý¤µ¤óÀï»þÃæÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤À¤Ê¡×¡Ö83ºÐ!?¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡1978Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¦¤Ä¤ß¤È°¦Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤Éà¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØá¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç15Ç¯¤Ë°¦Àî¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬16Ç¯¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£