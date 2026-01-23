現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が23日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。

フリートークの中で、みずから高校野球の話題を口にした落合氏は「ただ、高校野球がね。いろいろなルール改正とか何かなってね。（夏の甲子園大会が）午前と夕方とかに（試合間隔）開いたり。DH制になるとか。下手したら7回制になるとかっていう話まで出てるでしょ。あの7回制ってどうなんだろうね」と、疑問を口にした。

「何で海外とかに合わせなきゃいけないのか？日本の高校球児はどういう考えを持ってるのかっていうのが、当事者の意見っていうのが置き去りにされているんだ。だからDHもそうじゃん。DHを使っていないのは日本だけとかっていうようなね。それでDHを使えばゲームに出られる選手が増えるとかっていうようなこと。それで投げたピッチャーはDHに置くんだったら投げ終わってから、交代して置けるとかっていう説明があったとか。果たしてそれが良いのか悪いのか。決まった以上はそれに従ってやるしかないんだろうけども、7回っていうのは議論の余地があるんじゃないかなと思う。（試合が）一瞬で終わりだよ」

7回制には否定的だった。