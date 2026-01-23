º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¡Æ±¤¸ÊÝ°é±à¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍ§¤À¤Á·Ý¿Í¤È¤Ï¡¡3ºÐÌ¼¤¬±Æ¶Á¤µ¤ì¡Ö²È¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥®¥ã¥°ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê39¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ÎÊ¹¤±¤ÐÌµºá¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊÛ¸î»Î·Ý¿Í¡¦¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡Ê39¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤ÏÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¥Þ¥ÞÍ§¤È¤¤¤¦¤«¥Ñ¥ÑÍ§¤È¤¤¤¦¤«¡£½é½Ð¤·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ëÊÝ°é±à¤¬¤Ö¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ëÊÝ°é±à¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¡×¤È»Ò¶¡Æ±»Î¤¬Æ±¤¸ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÄ«¤È¤«¡¢µ¢¤ê¤È¤«¤è¤¯²ñ¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢º°Ìî¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ñ¤¦¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤Ï¡ÖÌ¼¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¡È¤È¤ÈÀµµÁ´¶¡ª¡É¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¤³¤È¡È¤È¤È¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Æ¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ëº°Ìî¤Ï¡Ö¤¨¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡û¡û¤Á¤ã¤óÊÝ°é±à¤Ç¡È¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¿¤±¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤ò¤³¤¿¤±Ä¹½÷¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¥¦¥½¤À¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤Ç¾×·â¤ÎÍÍ»Ò¡¢º°Ìî¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¤â¤¦¥¦¥ï¥µ¤À¤è¡£²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Î»Ò¤â²È¤Ç¡È¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£