ÎáÏÂ7Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò»¾¤¨¤è¤¦¡ªÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¤¬1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¤òAve Mujica¡ÖKiLLKiSS¡×¤¬¼õ¾Þ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡×¤¬1·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¾Þ¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¤òAve Mujica¡ÖKiLLKiSS¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÊ¿À®¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¿À®»þÂå¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»¾¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡×¤«¤é´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÎáÏÂ¤ËÆþ¤êº£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1·î¾å½Ü¤ËÁª¹Í°÷¤Ë¤è¤ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ØÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡Ù¤¬¿·½É¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÉÚÅÄÌÀ¹¨¡Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/¥¢¥Ë¥½¥óÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¢µÈÅÄ¾°µ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ã·Æ£P¡Ê¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¢Á°ÅÄ µ×¡Ê¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¢½÷ÀÁª¹Í°÷¤È¤·¤Æº£Ç¯¤«¤é½é»²²Ã¤Î¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢È¯µ¯¿Í¤ÎDJÏÂ¡Ê¡ÊJ-POP / ¥¢¥Ë¥½¥ó DJ¡Ë¤Î6¿Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó6Ì¾¤Ë¤è¤ëÇòÇ®¤·¤¿¥¢¥Ë¥½¥óÃÌµÁ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
³ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¡¼¥×¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¤âËÁÆ¬¤«¤é¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥¡¼¥×¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢4»þ´Ö30Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëË¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢Áª¹Í²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ìºÇ½ªÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼õ¾Þ³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡¦³Æ¼õ¾Þ³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ä
ÎáÏÂ£·Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡ÊÁ´ÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ë
KiLLKiSS / Ave Mujica / TV¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óMVP
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
ºîÉÊ¾Þ¡Ê¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Î¼Ò²ñÅª¤ËºÇ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤òÆø¤ï¤»ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿Í¡Ù¡¢¡Ø³Ú¶Ê¡Ù¡¢¡ØºîÉÊ¡Ù¡¢¡Ø¸½¾Ý¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ë
²ø½Ã / ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
ºî»ì¾Þ¡ÊÆÃ¤Ëºî»í¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤± / LiSA / ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î / ºî»ì¡§³á±ºÍ³µ
ºî¶Ê¾Þ¡ÊÆÃ¤Ëºî¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ / ¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 2 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî¶Ê¡§À¶²È ´²
ÊÔ¶Ê¾Þ¡ÊÆÃ¤ËÊÔ¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¥à¥ê¥à¥ê¿Ê²½ÏÀ / ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê / TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ / ÊÔ¶Ê¡§¤ä¤·¤¤ó
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦±é½Ð¤Ê¤É¾å¤²¡¢¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¦»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÀ¼Í¥´Þ¤à¡Ë¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
À¼Í¥¥½¥ó¥°¾Þ¡ÊÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¦¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥¹¥È / ÆâÅÄÍºÇÏ / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¾Þ¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Î³Ú¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ Division Rap Battle FINAL / Division All Stars / ±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Alternative Rap Battle-¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë³«ºÅµÇ°¶Ê
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥½¥ó¥°¾Þ
skirt / aiko / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
´ë²è¾Þ¡Ê»Â¿·¤Ê´ë²è°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¤ä´ë²è¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤¿¤´¤¨¤Ï¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×
Newcomer¾Þ
BAD SURPRISE / Å·Ïµ·² / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¥¢¥Ë¥«¥é¾Þ¡Ê¥¢¥Ë¥«¥é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤äDAM¥¢¥Ë¥áÉô¤¬¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ¤â¥¢¥Ë¥«¥é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤ò»¾¤¨¤ë¾Þ¡£¡Ë
¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È / ¤¨¤Ö¥Û¥¹Players ¥³¡¼¥¤¥Á(CV¡§²¼Ìî¹É)¡¢¥Ï¥¸¥á(CV¡§È¬ÂåÂó)¡¢¥ê¥ç¡¼¥¤¥Á(CV¡§È«ÃæÍ´)¡¢¥»¥ó¥¤¥Á(CV¡§²¬ËÜ¿®É§)¡¢¥·¥ó(CV¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯)¡¢¥ë¥¤(CV¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº)¡¢¥ß¥ª(CV¡§Å·粼ÞæÊ¿)¡¢¤ª¤³¤Î¤ßÂÀÏº(CV¡§ÌÚÆâ½¨¿®) / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¼çÂê²Î
¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¾Þ¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁª¹Í¡£ÅêÉ¼³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë·èÄê¡Ë
BE:FIRST / Stare In Wonder / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
ÆÃÊÌ¾Þ
Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
ÎáÏÂ£·Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¿·½ÉLOFT PLUS ONE
½Ð±é¼Ô¡¡
ÉÚÅÄÌÀ¹¨¡Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥¢¥Ë¥½¥óÉ¾ÏÀ²È¡Ë
µÈÅÄ¾°µ(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)
ã·Æ£P¡Ê¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö ¥¨¥¯¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
Á°ÅÄ µ×(¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼)
¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
DJÏÂ¡ÊJ-POP / ¥¢¥Ë¥½¥ó DJ¡Ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡ØÎáÏÂ£·Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡Ù¡Ú¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Û
¡ØÎáÏÂ7Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¼õ¾Þ³Ú¶Ê·ÇºÜÃæ¡£
https://www.anisong-taisho.jp/reiwa07/
¡ãÎáÏÂ£·Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ -³Ú¶ÊÁª¹Í-¡ä
¡ØÎáÏÂ£·Ç¯¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡Ù¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³Ú¶ÊÀè¹ÔÊýË¡
2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä(CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦ÇÛ¿®)¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¶Ê¤òÁª¹Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤âÆÃÀß¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¾Þ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶ÊÉ½µ¡§¡ã³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë / ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾ / ¥¢¥Ë¥áºîÉÊÌ¾ / Áª¹Í°÷¡ä
ºîÉÊ¾Þ¡Ê¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Î¼Ò²ñÅª¤ËºÇ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤òÆø¤ï¤»ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿Í¡Ù¡¢¡Ø³Ú¶Ê¡Ù¡¢¡ØºîÉÊ¡Ù¡¢¡Ø¸½¾Ý¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ë
Plazma / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¼çÂê²Î / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
IRIS OUT / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î / µÈÅÄ¾°µ
KiLLKiSS / Ave Mujica / TV¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ã·Æ£P
Plazma / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¼çÂê²Î / Á°ÅÄ µ×
²ø½Ã / ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
IRIS OUT / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î / DJÏÂ
ºî»ì¾Þ¡ÊÆÃ¤Ëºî»í¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
ÎÞ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É / fhána / ±Ç²è¡Ø¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó ¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¤ä¤ÎÎµ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ºî»ì¡§ÎÓ ±Ñ¼ù / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
Plazma / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¼çÂê²Î / ÊÆÄÅ¸¼»Õ / µÈÅÄ¾°µ
´é / Ave Mujica / TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×ºÇ½ªÏÃÁÞÆþ²Î / ºî»ì¡§Diggy-MO¡Ç / ã·Æ£P
¥à¥ê¥à¥ê¿Ê²½ÏÀ / ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê / TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ / ºî»ì¡§¥Ê¥æ¥¿¥»¥¤¥¸¡Ê¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡Ë / Á°ÅÄ µ×
³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way / ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî»ì¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Shin Sakiura / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤± / LiSA / ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î / ºî»ì¡§³á±ºÍ³µ / DJÏÂ
ºî¶Ê¾Þ¡ÊÆÃ¤Ëºî¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¤Þ¤¿¤¿¤¯±§Ãè¡Ê¥½¥é¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ / ¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å / ·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ÙÁÞÆþ²Î / ºî¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ / ¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 2 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî¶Ê¡§À¶²È ´² / µÈÅÄ¾°µ
¥¢¥ë¥«¥Æ¥¤¥ë / ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß / TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî¶Ê¡§ÀÞ¸Í¿¼£ / ã·Æ£P
¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö Light Up! / ÀÐ°æ¤¢¤ß¡¦·§ÅÄ°«²»¡¦µÈÉðÀéñ¥ / ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö Light Up¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ºî¶Ê¡§¹Àî·Ã°ì(MONACA) / Á°ÅÄ µ×
Year N / Mili / TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî¶Ê¡§Yamato Kasai & Cassie Wei / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä / À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ / ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ºî¶Ê¡§ÄÔÂ¼Íµ¡¢ÈÄ°æÄ¾¼ù / DJÏÂ
ÊÔ¶Ê¾Þ¡ÊÆÃ¤ËÊÔ¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¥à¥ê¥à¥ê¿Ê²½ÏÀ / ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê / TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ / ÊÔ¶Ê¡§¤ä¤·¤¤ó / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
ÂçÂçÂç¹¥¤ / HY / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Æì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬Êý¸À¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¹¤®¤ë¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ÊÔ¶Ê¡§Motoki Matsuoka¡¢Umi Kinami / µÈÅÄ¾°µ
¥æ¡¼¥ì¥« / TRUE / ¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè»°¾Ï ·²ÀÄ¤Î¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î / ÊÔ¶Ê¡§·ó¾¾ ½° / ã·Æ£P
¥¹¥´¤¹¤®Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª / Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ÊÔ¶Ê¡§´ßÅÄÍ¦µ¤ / Á°ÅÄ µ×
¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹ / Galileo Galilei / ¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Season2¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ÊÔ¶Ê¡§Galileo Galilei / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
¥à¥ê¥à¥ê¿Ê²½ÏÀ / ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê / TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ / ÊÔ¶Ê¡§¤ä¤·¤¤ó / DJÏÂ
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦±é½Ð¤Ê¤É¾å¤²¡¢¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¦»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÀ¼Í¥´Þ¤à¡Ë¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
Ave Mujica / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· / µÈÅÄ¾°µ
ReoNa / ã·Æ£P
Ave Mujica / Á°ÅÄ µ×
THE IDOLM@STER SideM / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· / DJÏÂ
À¼Í¥¥½¥ó¥°¾Þ¡ÊÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¦¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
TREASURE¡ª / DIALOGUE¡Ü / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡©¡Ù ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
¥¹¥´¤¹¤®Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª / Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / µÈÅÄ¾°µ
Ì´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é / i¡ùRis / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù Âè2¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î / ã·Æ£P
¤ä¤ì¤ó¤Î¡©¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ / ²Öß·¹áºÚ / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¤È»¦¤·²°¤Î¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / Á°ÅÄ µ×
¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥¹¥È / ÆâÅÄÍºÇÏ / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤» / Åì»³Æà±û / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / DJÏÂ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¾Þ¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Î³Ú¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
¤È¤¤á¤¡ú¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¥é¥¤¥¯ / ¿åÌµÀ¥¥ß¥Ê¥ß(CV.ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê) / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡ÙÁÞÆþ²Î / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È / ¤¨¤Ö¥Û¥¹Players ¥³¡¼¥¤¥Á(CV¡§²¼Ìî¹É)¡¢¥Ï¥¸¥á(CV¡§È¬ÂåÂó)¡¢¥ê¥ç¡¼¥¤¥Á(CV¡§È«ÃæÍ´)¡¢¥»¥ó¥¤¥Á(CV¡§²¬ËÜ¿®É§)¡¢¥·¥ó(CV¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯)¡¢¥ë¥¤(CV¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº)¡¢¥ß¥ª(CV¡§Å·粼ÞæÊ¿)¡¢¤ª¤³¤Î¤ßÂÀÏº(CV¡§ÌÚÆâ½¨¿®) / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¼çÂê²Î / µÈÅÄ¾°µ
¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Ó¤Ã¤°¤é¤Ö¡ª / Å·Ïµ·² / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ã·Æ£P
¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ / ¤ë¤«¡¢¤ê¤¨¡¢¤ß¤¡¢¿¿Ãæ¤é¤¡¤é¡ÊCV.°«²°Æü³¤²Æ¡Ë¡¢Æî¤ß¤ì¤£¡ÊCV.¶Üß· Í¥¡Ë¡¢ËÌ¾ò¤½¤Õ¤£¡ÊCV.µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ë / ±Ç²è¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE ½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / Á°ÅÄ µ×
¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- FINAL / Division All Stars / ±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Alternative Rap Battle-¡Ù¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë³«ºÅµÇ°¶Ê / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
»×¤¤½ÐÏÃ / ¼êµÇÂô¹â¹»¥¢¥«¥Ú¥éÉô ¾®ËÒ´ò²Î¡ÊCV¡§°½À¥Ì¤Íè¡¢Ëú¿¹ ·ë¡ÊCV¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡Ë¡¢¸Å¾ë°¦è½¡ÊCV¡§¿ÜÆ£³ð´õ¡Ë¡¢¶á±ÒÎè²»¡ÊCV¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¡¢µÜºê ±¼¡ÊCV¡§²Ö°æÈþ½Õ¡Ë¡¢·§°æÌï»Ò¡ÊCV¡§ÁêÀîÍÚ²Ö¡Ë / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤¿¤´¤¨¤Ï¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¼çÂê²Î / DJÏÂ
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥½¥ó¥°¾Þ¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡Ë
skirt / aiko / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
skirt / aiko / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / µÈÅÄ¾°µ
¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è / Mega Shinnosuke / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ã·Æ£P
Ready to Rock / BAND-MAID / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / Á°ÅÄ µ×
Åô¤ò¸î¤ë / ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä / TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
ÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì / ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥®¥ë¥É¤Î¼õÉÕ¾î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¹¤ò¥½¥íÆ¤È²¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / DJÏÂ
´ë²è¾Þ¡Ê»Â¿·¤Ê´ë²è°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¡¢»¾¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ú¶Ê¡Ë
Wanna be / TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYO / ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
¹È / ËÙ¹¾½Ö / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡×ÁÞÆþ²Î / µÈÅÄ¾°µ
Wanna be / TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYO / ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ã·Æ£P
¤µ¤è¤Ê¤é¿ÍÎà / ¤µ¤¯¤é¤³¡õ¥à¡¼¥à¡¼ / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö±§Ãè¿Í¥à¡¼¥à¡¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î / Á°ÅÄ µ×
Uni:Birth / UniteUp! / TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ÖUniteUp! - Uni:Birth -¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
ËÍ¤Ï¡¢Ä¶¼Âºß¥¤¥°¥¸¥¹¥È¤µ / Ä¶¼Âºß¥¤¥°¥¸¥¹¥È¡õ¥á¥á¥ë¥ó(CV:µÜÌî¿¿¼é¡õÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê) / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ´½¤¡£¡ÙÂè4ÏÃÁÞÆþ²Î / DJÏÂ
¿·¿Í¾Þ¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¡Ë¤·Âç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç¤¤¤Ë³èÌö¤ò¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤ë¡£¢¨ºîÉÊÃ±È¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ä´ë²è¤Ê¤É¤Ï½ü³°¡Ë
¥¼¥í¡¦¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó / ¾å¿ù¿¿±û / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥°¥ê¥¶¥¤¥¢¡§¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥È¥ê¥¬¡¼¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ / ÉÚÅÄÌÀ¹¨
Hello / Furui Riho / TV¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î / µÈÅÄ¾°µ
Risky Business / Parabola / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤¿¤´¤¨¤Ï¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×Âè8ÏÃÁÞÆþ²Î / ã·Æ£P
BAD SURPRISE / Å·Ïµ·² / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬¡¼¤ë¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / Á°ÅÄ µ×
¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä / À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ / ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ / ¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á
°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª / AiScReam / ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º / DJÏÂ
¥¢¥Ë¥«¥é¾Þ¡Ê¥¢¥Ë¥«¥é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤äDAM¥¢¥Ë¥áÉô¤¬¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¡È¤³¤Î¶Ê¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ¤â¥¢¥Ë¥«¥é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤ò»¾¤¨¤ë¾Þ¡Ë
²ø½Ã / ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó / ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£ ¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way / ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É / TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö Light Up! / ÀÐ°æ¤¢¤ß¡¦·§ÅÄ°«²»¡¦µÈÉðÀéñ¥ / ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö Light Up¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È / ¤¨¤Ö¥Û¥¹Players ¥³¡¼¥¤¥Á(CV¡§²¼Ìî¹É)¡¢¥Ï¥¸¥á(CV¡§È¬ÂåÂó)¡¢¥ê¥ç¡¼¥¤¥Á(CV¡§È«ÃæÍ´)¡¢¥»¥ó¥¤¥Á(CV¡§²¬ËÜ¿®É§)¡¢¥·¥ó(CV¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯)¡¢¥ë¥¤(CV¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº)¡¢¥ß¥ª(CV¡§Å·粼ÞæÊ¿)¡¢¤ª¤³¤Î¤ßÂÀÏº(CV¡§ÌÚÆâ½¨¿®) / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¼çÂê²Î / µÈÅÄ¾°µ
¤ª¤³¤Î¤ßÂÀÏº(CV¡§ÌÚÆâ½¨¿®)¡É / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¼çÂê²Î
¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è / Mega Shinnosuke / TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¤È¤¤á¤¡ú¥á¥Æ¥ª¥¹¥È¥é¥¤¥¯ / ¿åÌµÀ¥¥ß¥Ê¥ß(CV.ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê) / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡ÙÁÞÆþ²Î
¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¾Þ¡ÁÃæ´ÖÈ¯É½¡Á¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁª¹Í¡£ÅêÉ¼³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë·èÄê¡Ë
1°Ì¡§BE:FIRST / Stare In Wonder / TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
2°Ì¡§WALTZ / Î¶µÜ¾ë / ¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö - ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ -¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
3°Ì¡§P0WER-°ÎîÂà»¶- / -¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ- ¥¸¥°¥¶¥° / ¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
4°Ì¡§Uni:Birth / UniteUp! / TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ÖUniteUp! - Uni:Birth -¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
5°Ì¡§no man¡Çs world / ²»±©-otoha- / TV¥¢¥Ë¥á¡ØDr.STONE SCIENCE FUTURE¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
Áª¹Í°÷¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¦ÉÚÅÄÌÀ¹¨¡Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥¢¥Ë¥½¥óÉ¾ÏÀ²È¡Ë
2006Ç¯¤Ë²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥¢¥Ë¥á²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥¹¥¢¥Ë!¡Ù¤Î´ë²èÎ©°Æ/ÁÏ´©¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥¢¥Ë¥½¥óÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡¢TBS·ÏÎó¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡¢Æü¥Æ¥ì·ÏÎó¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¹õºê¿¿²»¡¢ClariS¤òÈ¯·¡¡¢¸½ºß¤ÏÀ¼Í¥¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¤Û¤«¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø#AMJ -ANIME MUSIC JOURNAL-¡Ù¤Ç¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Spotify¡Ø¥ê¥¹¥¢¥Ë!RADIO¡Ù¤Û¤«¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÃ´Åö¡£
¡¦µÈÅÄ¾°µ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
1975Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£Âè49²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾ÞDJ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾Þ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×È¯µ¯¿Í¤ª¤è¤ÓÁª¹Í°Ñ°÷¡£Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤¬Îß·×13ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¸½ºß¡¢½µ¤Ë¥é¥¸¥ª¤È¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò9ËÜÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö100ËÜ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¢¥Ë¥á¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÃæ¡¢Ç¯´Ö150ËÜ°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£2025Ç¯4·î¤«¤éÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¡£
¡¦ã·Æ£P¡Ê¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö ¥¨¥¯¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹Animelo Summer Live ¡ÊÄÌ¾Î¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅý³ç¡õÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿Ì¾ÊªP¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÎàµ©¤Ê¤ë¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤È°¦¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¯²»³Ú¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¡Ö¤µ¤¤¤È¡¼¤Ô¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÅù¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£
¡¦Á°ÅÄ µ×(¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼)
1982Ç¯À¸¡£¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÄÌ¾Î¡ÉÁ°Q¡É¡£¼ç¤Ê´ó¹ÆÀè¤Ë¡Ö·î´©¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¡×(KADOKAWA)¡¢¡ÖFebri¡×https://febri.jp/)¤Ê¤É¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤âÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2021Ç¯3·î¤ÎºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¡¢NHK-FM¡Ö»°¿¹¤¹¤º¤³¤È¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð±é¡£
¡¦¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¡¢¨New
¥¢¥Ë¥á¤ä²»³Ú¤ä¥²¡¼¥àÂç¹¥¤ÊÔ½¸¼Ô¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¡£µ»ö¼¹É®¤ä½ñÀÒÊÔ½¸¤¬À¸¶È¡£¤È¤¤É¤¥¢¥Ë¥á·àÈ¼¤Î¥ª¥±¥³¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¤â¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ª¥ÖË¨¤¨¥Õ¥©¡¼¥¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë´Ñ¤¿¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òº£¤âÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¡£½éÎø¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯¡£¹â¹»À¸Â©»Ò¤òÌÌÇò°é»ùÃæ¡õ¥ª¥¿¥¯¿Æ»Ò¤Ç¸½¾ì¤Ë½ÐË×Ãæ¡£¼ò¹¥¤¤ÇÎ¹¹¥¤¡£¼Â¤Ï¸µ¶¥ÇÏµ¼Ô¡£
¡¦DJÏÂ¡ÊJ-POP / ¥¢¥Ë¥½¥ó DJ¡Ë
¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¡¢È´·²¤Î¥¹¥¥ë¤È»Â¿·¤ÊÁª¶Ê¡£¹ñÆâ¤ÏROCK IN JAPAN FESTIVAL¡¢ANIMAX MUSIXÅù¡¹¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÀ¤³¦¤ËÅÁÆ»¤¹¤ëJ-POP DJ¤ÎÂè1¿Í¼Ô¡£¡ÖJ-¥¢¥Ë¥½¥ó¿À¶Êº×¤ê¡×¡¢¡Ö¥é¥Ö¤È¥Ý¥Ã¥×¡×,Åù¡¹¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿MIX CD¤ÎÎß·×¤¬200ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÈË®³ÚDJ No.1¡É¡£´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMIX¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÎáÏÂ¥¢¥Ë¥½¥óÂç¾Þ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.anisong-taisho.jp/