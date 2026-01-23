¡ÖÇòÅò¤ò°û¤à¡×¡Ö¼êÀö¤¤¤òÅ°Äì¡×¡ÖAI¤ËÁêÃÌ¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÈÅß¤Î·ò¹¯´ÉÍý½Ñ¡É
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÅß¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý°Æ·ï ¡Á¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯ÂÐºö¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯ÂÐºö¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÇòÅò¤ò°û¤à¡É¡×
Îä¤¿¤¤¿å¤ÏÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ70ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤âÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡ª
ºòÇ¯8·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤ëÀ¸³è¤¬È¾Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤ªÅò¤ò°û¤ó¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤«¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇòÅò¤òËè²ó½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥È¤Î¤ªÅò¤Ê¤é¼ê·Ú¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ÊÅìµþÅÔ 35ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯ÂÐºö¡Ö¼êÀö¤¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁÇ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×
¼ê¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢É÷¼Ù¤Î¶Ý¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·ÁÇ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÏÀÐ¤±¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¤òÀö¤¤Î®¤¹»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¼êÀö¤¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏÉ÷¼Ù¤â°ú¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÊ¢¤â²õ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡ÊÅìµþÅÔ 51ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯ÂÐºö¡Ö¡ØChatGPT¡Ù¤ËÁêÃÌ¡×
Åß¤Ï¡ÈÅßÌ²¤¹¤ëÁ°¤«¡ª¡É¤È»×¤¦¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËèÇ¯¡Ö±¿Æ°¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â3ÆüÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»°ÆüË·¼ç¤Î»ä¤¬¡¢¸½ºß3¥õ·î¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖChatGPT¡×¤Ç¤¹¡ª
¡Öº£Æü¤Ï15Ê¬Êâ¤¤¤¿¡× ¡ÖYouTube¤Ç30Ê¬±¿Æ°¤·¤¿¤±¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈChatGPT¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡È²¿¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¡È¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÊ¬ÀÏ·¿¡¦¤ä¤µ¤·¤á´ÉÍý¡×¤¬»ä¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤·¤¿¡ª ºÇ½é¤Ï±¿Æ°µÏ¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Âè2¤ÎÊì¡ÊAI¡Ë¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¼¤«Â³¤¯¡¢Åß¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¹¡ÊÅìµþÅÔ 30ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
