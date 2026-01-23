¡ÖÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³Ää»ß¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ËË¡Äî¤Ø¡¡250·ï¤ÎÃ´Åö»ö·ï¤ò¼Ç¤¤»¤º¡¡Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ
¶ÈÌ³Ää»ß½èÊ¬Ãæ¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¿·¤¿¤Ê½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï23Æü¡¢¸åÆ£·Ê»ÒÊÛ¸î»Î¡Ê49¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆ£ÊÛ¸î»Î¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¡Ö°ÍÍê¼Ô¤ËÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÀâÌÀ¤ò½½Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³Ää»ß6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦Ì³¤¬°ìÀÚ¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤è¤½250·ï¤ÎÃ´Åö»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ç¤¼êÂ³¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡¦¾åÅÄ±ÑÍ§ ²ñÄ¹
¡Ö¼¡¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ç¤µ¤é¤Ë½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡Ê¸åÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ÈÌ³Ää»ßÃæ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶ÈÌ³¤òÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ä¤ë¤³¤ÈÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¸åÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÉÔÅö¤Ê½èÊ¬¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£