±ßÇã¤¤¤¬°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß¤ä¥æー¥í±ß¤Ï²¼¤²½Â¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡±ßÇã¤¤¤¬°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤«¤éµÞ·ã¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢±ßÇã¤¤°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë14Æü°ÊÍè¤Î159±ßÂæÁ°È¾¤«¤é°ìµ¤¤Ë157.37ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¡¢¥æー¥í±ß¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î186.87ÉÕ¶á¤«¤é184.86ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞ·ã¤ËÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤ä¥æー¥í±ß¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï157±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é158±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡¢¥æー¥í±ß¤Ï185±ßÂæÁ°È¾¤«¤é186±ßÉÕ¶á¤Ç¿¶Éý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.21¡¡EUR/JPY¡¡185.64
¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ï¤µ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë14Æü°ÊÍè¤Î159±ßÂæÁ°È¾¤«¤é°ìµ¤¤Ë157.37ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¡¢¥æー¥í±ß¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î186.87ÉÕ¶á¤«¤é184.86ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞ·ã¤ËÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤ä¥æー¥í±ß¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï157±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é158±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡¢¥æー¥í±ß¤Ï185±ßÂæÁ°È¾¤«¤é186±ßÉÕ¶á¤Ç¿¶Éý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.21¡¡EUR/JPY¡¡185.64