◆卓球◇全日本選手権 第４日（２３日、東京体育館）

女子シングルス６回戦が行われ、１７年大会覇者の平野美宇（木下グループ）は、好調のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）にストレートで敗退した。２２年に敗れた因縁の相手にまたしても屈し、４大会ぶりに８強を逃した。「４ゲーム目は少し良かったけど、それまでは早く負けすぎて、力不足。全日本での困難を感じました」と悔しさをかみ殺しながら振り返った。

佐藤は前週の世界ツアー、スターコンテンダー・ドーハの３回戦で世界ランク４位の蒯曼（中国）を倒し、準優勝と好調だった。試合序盤からラリーで先手を取られ、第１ゲームを３―１１、第２ゲームは４―１１で連取された。佐藤の変化を効かせた打球を打ち返せず、台に突っ伏す場面もあった。攻略の糸口をつかみきれないまま敗戦し「佐藤選手の（球足の）高いボールに対応しきれなかった。日本のカットマンは一番強いと改めて感じている」と脱帽した。

前回大会の準々決勝で戦った同学年の盟友・伊藤美誠（スターツ）とともに６回戦で姿を消すが、何度経験しても「緊張する」という舞台で示した姿もあった。昨年に挑戦した中国の超級リーグで、世界ランク１位の孫穎莎、蒯と同じチームで戦って得たマインドを試合で出し「昨日の試合（４回戦）と今日の５回戦で発揮できた部分はあった大事な場面で思い切ったプレーを出せた」。“挑戦”と掲げる１年の闘いにつなげる。