¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£±»þ¡Ë¤¬£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¡ÈºÇÃ»¤Ç¤³¤Ê¤¹¡ÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡È½÷À¤¬Æ´¤ì¤ë½÷À¡É¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌÀî¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿²ó¤ÎÌ¤¸ø³«¾ìÌÌ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÇÂ¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ëËÌÀî¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢£±¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡£¼êºÝ¤è¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Á´Éô¸«¤Æ¡¢»îÃå¤¹¤ëÉþ¤ÏÁ´Éô¥¹¥¯¥·¥ç¤È¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¿Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅ°Äì¤·¤¿²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ìÁ´Éô»îÃå¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£