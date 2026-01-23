現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が23日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。お題なしで、フリートークとなった今回、自身のスポーツ愛を語った。

落合氏の母校・秋田工ラグビーは全国大会出場73回、全国優勝15回と、ともに史上最多を誇る。それだけに「ラグビー好きだよ。フットボールもバスケットもサッカーも好きだよ」と、他競技にも興味があることを明かした。

しかし、本職については「野球は仕事。仕事は好きじゃない。アマチュアだったら“好きだ”って言えるかもわからないけど、プロになった以上は野球は仕事だから好きじゃない」と、意外な答えだった。

以前は海外競技も注目していた。「アメリカンフットボール（NFL）がテレビでやらなくなっちゃったからね。バスケット（NBA）も。（以前は）NHKさんが放送権を買って（中継を）やっていたけど、やらなくなっちゃったから、スーパーボウルも観られなくなった。野球ばっかりでしょ」と、メジャーリーグ以外の海外中継が減ったことを残念がっていた。