¡Ö»ä¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤À¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×óîÆ£µþ»Ò¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¡©¤ËMC¤¬¶²¤ë¶²¤ë³ÎÇ§¤·¤¿Åú¤¨¤Ï
¸µÆü¸þºä46¤Î½÷Í¥óîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡Ê¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Îø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«È¯Å¸¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¶Ø»ß¡×ÌäÂê¤òÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¡£óîÆ£¤Ï¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¡Ê°Ê²¼¥Ï¥Ô¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤ë¡£
Æ±ºî¤Î¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡É¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÆ°¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÁ´Éô¤«¤Ð¤ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ëµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÄ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢óîÆ£¤¬¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤À¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«½¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡£¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
MC¤«¤é¶²¤ë¶²¤ë¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¡Ä¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤À¤±¡¢Æþ¤ë¤Î¤Ë3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡ÈÈó¸úÎ¨¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£