TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º»ÏÆ°¡ª1·î30Æü¤è¤êÏ¢ºÜÇÛ¿®³«»Ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥É¡×¤ä¥é¥¤¥³¥ß¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ò¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥É¡×¤ä¥é¥¤¥³¥ß¤Ë¤Æ¡¢1·î30Æü¤è¤êÏ¢ºÜÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Ï¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢Ã±¿ÈÅìµþ¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ëºîÉÊ¡£¸¶ºî¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á―¥·¥ç¥ó¡¢Ì¡²è¡¦°ËÀª³¤Ï·¥Ü¥¤¥ë»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¡£
ÅÜ¤ê¤â´î¤Ó¤â°¥¤·¤µ¤â Á´Éô¤Ö¤Á¤³¤á¡£ ¹â¹»2Ç¯¡¢³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¤ÆÃ±¿ÈÅìµþ¤ÇÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾¯½÷¡£ Î¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÅÔ²ñ¤Ç°ì¿Í¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡£ ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤±¤É¡£ ²¿°ì¤Ä»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡£ ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£ ¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ ¤À¤«¤é¡¢²Î¤¦¡£ £Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù ¾×·â¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º´ë²è¡¢»ÏÆ°――
(C)Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó