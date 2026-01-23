¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡Û¹áÀî3¶è¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡Ú¹áÀî¡Û
º£·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Î¹áÀî3¶è¤Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í¤ÎºÙÀî½¤Ê¿»á¤Ç¤¹¡£
¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô½Ð¿È¤Î51ºÐ¤Ç¡¢ÅÞ¤Î¹áÀî¸©Áí»ÙÉôÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤¯Ä©Àï¤Ç¤¹¡£¼«Á³ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¹áÀî¸©¤Î¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤¿´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ä¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊºÙÀî½¤Ê¿»á¡¡°Ý¡¦¿·¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»ý¤ÄÆÃÀ¡¢¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤Ë¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í¤ÎÀîºêÃÒ¸÷»á¤Ç¤¹¡£
¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô½Ð¿È¤Î44ºÐ¤Ç¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢³¤±¿²ñ¼Ò¤äÁí¹çµ»½Ñ¾¦¼Ò¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤äÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¦´Ñ¸÷¤Î¿¶¶½¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀîºêÃÒ¸÷»á¡¡¹ñ¡¦¿·¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î21À¤µª¸åÈ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¤«¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤Âå¤ò¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¹áÀî3¶è¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÂçÌî·ÉÂÀÏº»á¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£