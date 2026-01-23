¾®³ØÀ¸¤Ë±é·à¤Î´¶Æ°¤ò¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤Î·à¾ì¡×¤òÁÒÉß»Ô¤Ç¾å±é¡¡ÁÒÉß»Ô¤ÈÀõ¸ý»Ô¤Î¾®³ØÀ¸Ìó4900¿Í¤ò¾·ÂÔ¡Ú²¬»³¡Û
¾®³ØÀ¸¤Ë±é·à¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È·àÃÄ»Íµ¨¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤Î·à¾ì¡×¤¬²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿·àÃÄ»Íµ¨¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤Î·à¾ì¡×¤Ï¡¢ÉñÂæ´Ñ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡×¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥â¥á¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿Ç¡×¤Ï¡¢Êì¥«¥â¥á¤«¤éÍñ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Í¥³¤¬ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢·à¤ò¸«¤¿¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö·àÃÄ°÷¤Î²Î¤ä±éµ»¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥â¥á¤ò½õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ë¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¤È¤¤ç¤¦¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢ÁÒÉß»Ô¤ÈÀõ¸ý»Ô¤Î¾®³ØÀ¸Ìó4900¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£