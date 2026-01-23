「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」開催…昨年初優勝を果たした琉球U15など51チームが参加
1月22日、Bリーグは3月25日から29日にかけて日環アリーナ栃木にて「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」を開催することを発表した。
今回で9回目の開催となる本大会には、昨年初の王者となった琉球ゴールデンキングスU15や「京王Jr.ウインターカップ2025-26」準優勝の立川ダイスU15、ベスト4の滋賀レイクスU15、ライジングゼファー福岡U15など51チームが出場する。
大会概要は以下の通り。
◆■「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」大会概要
【日程】
2026年3月25日（水）～3月29日（日）
【会場】
日環アリーナ栃木 （栃木県宇都宮市）
【大会形式】
大会1・2日目：13グループ (1グループ3～4チーム) に分かれて、予選リーグ
大会3・4・5日目：予選リーグを勝ち抜いた13チームによる決勝トーナメント
【グループ分け】
・グループA
琉球ゴールデンキングスU15
群馬クレインサンダーズU15
トライフープ岡山U15
・グループB
岐阜スゥープスU15
東京八王子ビートレインズU15
アルバルク東京U15
山口パッツファイブU15
・グループC
茨城ロボッツU15
香川ファイブアローズU15
ファイティングイーグルス名古屋U15
アースフレンズ東京Z U15
・グループD
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15
立川ダイスU15
宇都宮ブレックスU15
秋田ノーザンハピネッツU15
・グループE
滋賀レイクスU15
長崎ヴェルカU15
福島ファイヤーボンズU15
富山グラウジーズU15
・グループF
越谷アルファーズU15
横浜エクセレンスU15
シーホース三河U15
大阪エヴェッサU15
・グループG
横浜ビー・コルセアーズU15
徳島ガンバロウズU15
レバンガ北海道U15
鹿児島レブナイズU15
・グループH
サンロッカーズ渋谷U15
千葉ジェッツU15
信州ブレイブウォリアーズU15
神戸ストークスU15
・グループI
佐賀バルーナーズU15
青森ワッツU15
京都ハンナリーズU15
福井ブローウィンズU15
・グループJ
岩手ビッグブルズU15
川崎ブレイブサンダースU15
三遠ネオフェニックスU15
広島ドラゴンフライズU15
・グループK
ベルテックス静岡U15
愛媛オレンジバイキングスU15
東京ユナイテッドバスケットボールクラブU15
仙台89ERS U15
・グループL
U15島根スサノオマジック
さいたまブロンコスU15
熊本ヴォルターズU15
新潟アルビレックスBB U15
・グループM
ライジングゼファー福岡U15
山形ワイヴァンズU15
バンビシャス奈良U15
アルティーリ千葉U15
【動画】前回大会で琉球U15が初優勝を果たした決勝戦ハイライト