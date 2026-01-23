¡ÚJRÀÖÊæÀþ¡ÛÈ÷Á°ÊÒ¾å±Ø～Ä¹Á¥±Ø´Ö¡¡26Æü¡Ê·î¡Ë～28Æü¡Ê¿å¡ËÌë´ÖÊÝ¼é¹©»ö¤Î¤¿¤áÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡¡¡Ú²¬»³¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀÖÊæÀþ¤ÎÈ÷Á°ÊÒ¾å±Ø～Ä¹Á¥±Ø´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Ë½¸ÃæÊÝ¼é¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½¤È¾è¤ê¾ì¡¡JRÀÖÊæÀþ 26Æü¡Ê·î¡Ë～28Æü¡Ê¿å¡ËÌë´ÖÊÝ¼é¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡¡È÷Á°ÊÒ¾å±Ø～Ä¹Á¥±Ø´Ö¡¡
¤³¤Î¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢¹©»ö»þ´ÖÂÓ¤ÎÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤·¡¢¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©»ö¼Â»Ü´ü´Ö¡¡ÂåÂØ¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½
¡Ú¹©»ö¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¦1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～28Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～25Æü¡Ê¿å¡Ë
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¾å¤êÊýÌÌ¡Ê²¬»³¢ÍÈ÷Á°ÊÒ¾å¡Ë¤Ç¤Ï¸á¸å9»þÂæ¤«¤é¸á¸å11»þÂæ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¡¢²¼¤êÊýÌÌ¡ÊÈ÷Á°ÊÒ¾å¢Í²¬»³¡Ë¤Ç¤Ï¸á¸å9»þÂæ¤«¤é¸á¸å10»þÂæ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü①¡Û¤ÏÂå¹Ô¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¤Î»þ¹ïÉ½¤Ç¤¹¡£
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Î¾è¤ê¾ìÃÏ¿Þ
¤³¤ì¤é¤Î±¿µÙÎó¼Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»Ï©¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ¹ïÉ½¡Ú²èÁü①¡ÛÄÌ¤ê¤Ë±¿¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¾è¼Ö·ôÎà¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Ð¥¹¾è¹ß»þ¤ËJR¤Î¾è¼Ö·ôÎà¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð¡×¤Ï±Ø¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë±Ø¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ°ÆÆâ¿Þ¡Ú²èÁü②¡Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤«¤éÎó¼Ö¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ï¹Ô¤ï¤º¡×¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÎó¼Ö¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ºÂÀÊ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¾õ¶·¤ä¼þÊÕÀþ¶è¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤êÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£