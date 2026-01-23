TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』が、4月よりTOKYOMX、BS 朝日にて放送されることが決定。あわせて、新キービジュアルと第1弾PV、追加キャストが公開された。

参考：『ハイスクール！奇面組』を令和の視聴者はどう観る？ “昭和ギャグ”リブートの現在地

本作は、シリーズ累計90万部を突破している、原作・あてきち、イラスト・しがらき旭、漫画・武田充司による同名コミック（アルファポリス刊）をTVアニメ化するもの。

普通の男子高校生・真名部響生は、ある日突然、魔物も潜む異世界の広大な草原に転移してしまった。見たこともないファンタジー世界を、あてもなく彷徨っていたヒビキだが、自身に『鑑定』というスキルと、職業『鑑定士（仮）』が与えられている事に気が付く……。（仮）って……。そして、草原で出会った金髪エルフ・エマリアの案内で冒険者となったヒビキは、呪いを受けた獣人・クロード、未来の賢者・リリアン、白ネコの聖獣・ヴェネと共に、少しずつ強くなりながら元の世界に帰る方法を探す。果たして、彼は無事に元の世界に帰還できるのか？そして、タイトル通り最強になる日は来るのか……。

追加キャストとして、イヴェル役に日笠陽子、スティーリア役に徳井青空、主神役に興津和幸、魔神役に涼本あきほ、冥神役に田中ちえ美、サポちゃん役に田村ゆかりの出演が決定した。

あわせて、第1弾PVとヒビキが異世界で出会った仲間たちとともに、ワクワクドキドキの大冒険へと旅立つ姿が描かれたキービジュアルが公開。また、第1弾PV内でも使用されているオープニング・テーマが、にじさんじ所属のライバー・緑仙（りゅーしぇん）の新曲「コンパスは透明」に決定した。

さらに、キャスト＆アーティストのの直筆サイン入り色紙が抽選で14名に当たるプレゼントキャンペーンの開催も発表された。なお、応募締切は2月1日23時59分までとなっている。

あわせて、日笠、徳井、興津、涼本、田中、田村、そしてオープニング・テーマを担当する緑仙からは意気込みコメントも到着している。

■コメント・日笠陽子（イヴェル役）イヴェルを演じます日笠陽子です。皆好き勝手に楽しみながらも、先輩が後輩達にお芝居のアドバイスしたりと、なんだか熱くて青春のようなアフレコ現場でした！ イヴェルは行動も目的も謎に包まれています。皆さんがこの作品を見てくれる時に、馴染み感とそして少しの違和感を感じてもらえたら嬉しいなと思います！ 放送まで楽しみにお待ちください！

・徳井青空（スティーリア役）スティーリアを演じさせていただきます徳井青空です！ とにかくエマリア様（の双丘）の事を想っている侍女長。原作よりさらにテンション高く、欲望全開です！ 濃いキャラクター達に囲まれて、とても楽しく演じることができました。侍女長としてのしっかりした一面とのギャップを楽しんでいただけたらと思います。ぜひスティーリアと一緒にエマリア様の素晴らしさを堪能しましょう！

・興津和幸（主神役）「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」略して『鑑定士（仮）』！！！『主神』と書いて『しゅしん』と読みます。神様の中でも最強の神！ 主神！！ 何やら神にしか想いも及ばない事を考えているとか、いないとか？只者ではないキャラクターがたくさん登場して収録スタジオも大盛り上がりでした！ お楽しみに！！！

・涼本あきほ（魔神役）魔神ちゃんのCVをつとめます、涼本あきほです！ クールでありつつも優しさがたま～に垣間見える魔神ちゃんと一緒にヒビキ達の冒険を見守らせていただきました。手に汗を握ったり、大笑いしたり、きっとみなさまにとっても素敵なひとときになると思います！ 放送を一緒に楽しめましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！

・田中ちえ美（冥神役）冥神役を演じさせていただきます、田中ちえ美です。冥神ちゃん、本当に可愛いです！ 見た瞬間一目惚れしてしまいました♡そんな可愛い冥神ちゃんがどんな風に物語に登場するのか、ぜひ放送でチェックしてもらえたら嬉しいです！楽しみに待っていてくださいね！ よろしくお願いします！

・田村ゆかり（サポちゃん）サポちゃんはヒビキ様のサポートをする音声です。サポート音声なので難しい言葉が多かったりたまに早口だったりで、たまに大変でした！笑。少し懐かしい感じの楽しい作品で収録現場も和気藹々としていました。その楽しい空気が良い相乗効果を醸し出してるとおもいます。みなさん楽しみにしてくれると嬉しいです。

・緑仙（オープニング・テーマ）鑑定士（仮）が主人公ということで、最初は「一体どうなるんだろう？」とドキドキしながら読み始めました。読み進めるほどに、“冒険”や“友情”といった自分の大好きなテーマが鮮やかに描かれていて、どんどん物語に引き込まれていきました。主人公の、冒険に対する不安を抱えながらも、仲間を信じて一歩踏み出そうとするまっすぐな気持ちに心を動かされました！ その想いをそのまま歌に込めています！（文＝リアルサウンド編集部）