ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）公式は1月20日、Instagramを更新し、2023年大会決勝で実現した大谷翔平（31）とマイク・トラウト（34）の史上初マッチアップを振り返る動画を公開した。投稿では「Shohei Ohtani & Mike Trout’s first ever matchup came with the 2023」と英語で説明され、世界一を懸けた大一番の緊張感あふれる瞬間が改めて紹介されている。

映像には、9回2死の場面でマウンドに立つ大谷と、バッターボックスに入るトラウトの姿が映し出される。フルカウントから投じられた一球に、スタジアム全体が息をのむような空気に包まれ、最後は空振り三振で決着。日本代表の優勝を決定づけた、まさに野球史に刻まれる瞬間だった。

【画像】WBC決勝で実現した大谷とトラウトの史上初マッチアップ（画像はWBC公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「みんなが見てたあの瞬間」「何回見ても痺れるわぁ」「本当に凄かった！！ 大興奮でした！！」「I loved watching that live」といった声が寄せられ、世界中のファンが当時の興奮を思い出す投稿となっている。