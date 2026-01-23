ËÜÅö¤Ë½Ð»º¤Ã¤Æ´ñÀ×¤è¤Í¡Ä


16ºÐ¤ÎÌ¼¡¦½ÕºÚ¤ÈÉ×¤È¡¢Ê¿²º¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤µ¤Ê¤¨¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÄïÉ×ÉØ¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð»º¤Ï´ñÀ×¡×¡½¡½¤½¤¦¼Â´¶¤·¤¿ÌðÀè¡¢¤Ê¤ó¤È½ÕºÚ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£

Ì¼¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ä¡©

¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤¬Ç¥¿±¡Ä¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÃíÌÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÌ¼¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¿¤± ¤ß¤æ¤­Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¼¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãø¡á¤¿¤± ¤ß¤æ¤­¡¿¡ØÌ¼¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù