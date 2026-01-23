飲む“ご自愛バレンタイン”。クラフトボスからショコラな新商品が登場

サントリー食品インターナショナルは1月27日、いつも頑張る自分のために“ご自愛バレンタイン”をテーマに「クラフトボス 沼るショコララテ」「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」を発売します。

■「クラフトボス 沼るショコララテ」

甘いもの欲が高まるバレンタインにぴったりな、クラフトボスラテ比1.5倍のぜいたくな甘さが特長です。

甘さ・厚みのあるミルクチョコフレーバーと大人な味わいのビターチョコフレーバーをブレンドすることで豊かで複雑なチョコレート味を実現しました。

パッケージでは、正面に「沼るショコラ」というネーミングを大きく配し、バレンタインの季節に思う存分甘いものを楽しめることを表現しました。

「沼る」とは、何かに夢中になって抜け出せないことを指し、推し活などの文脈で普及した言葉で、今では幅広い世代に拡大しています。同商品の、ハマるおいしさと背徳感を表しています。

■「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」

個性の異なる3種類のエスプレッソをブレンドし、コク深いのに雑味が少ない味わいのコーヒーを使用。

また、ミルキーなショコラとビターなショコラの2つのフレーバーをブレンドすることで、複層的でぜいたくな味わいを実現しました。

パッケージでは、とろけるチョコソースや2色のダブルショコラのシズルをあしらい、“大人のご自愛”というテーマに合わせて、ぜいたくさを表現しました。

◇おすすめアレンジレシピ

今回、「クラフトボス 沼るショコララテ」と「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」を使って作れる、バレンタインにぴったりなご褒美アレンジレシピを紹介しています。

チョコレート風味の2品の組み合わせで、思う存分チョコレート欲を満たすラテに“沼って”みてはいかがでしょうか。

「にゃんこのメルティーショコラ」

〈材料〉

・クラフトボス 沼るショコラ 140ml

・割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ 34ml（1杯分）

・板チョコ 適量

・生クリーム 適量

・チョコペン（茶色、ピンク）適量

〈作り方〉

（1）耐熱カップにチョコレートを入れ、600Wの電子レンジで1分半温めた「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」、「クラフトボス 沼るショコララテ」を入れる。

（2）ドリンクの上にホイップを盛り付け、平らにする。

（3）チョコレートで耳を付け、チョコペンでネコの顔を描いたら完成。

「ストロベリーダブルショコラ」

〈材料〉

・クラフトボス 沼るショコラ 140ml

・割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ 34ml（1杯分）

・生クリーム 適量

・ストロベリーソース 適量

・チョコクッキー 適量

〈作り方〉

（1）耐熱カップに「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」、「クラフトボス 沼るショコララテ」を入れ、600Wの電子レンジで1分半温める。

（2）ホイップを盛り付け、ストロベリーソースをかける。

（3）砕いたチョコクッキーを乗せたら完成。

■商品概要

商品名：「クラフトボス 沼るショコララテ」

容量・希望小売価格（税別）：500mlペットボトル・250円

商品名：「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」

容量・希望小売価格（税別）：340mlペットボトル・368円

梱包・発売期日：24本・1月27日

発売地域：全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

▼「割るだけクラフトボスカフェ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/warudake/

（エボル）