横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏の長女・凪沙さんが1月20日、Xを更新。幼少期の自身と父・三浦氏の2ショット写真を公開した。

【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」 サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到

三浦氏と凪沙さんは同日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』に出演している。凪沙さんは家族しか知らない三浦氏の一面を明かし、番組を盛り上げた。

凪沙さんがXで公開した写真は、右下に日付が入っており、2002年に撮ったとみられる。観覧車に乗る2人がカメラに向かって笑顔を見せている。黒いシャツにサングラス姿の三浦氏は、凪沙さんの肩に手を回し優しく抱き寄せている。凪沙さんはこの写真について、『ぽかぽか』出演に向けて懐かしい写真を探していた際に見つけたものだと説明。さらに、高所恐怖症の三浦氏が、景色を見ようと移動した凪沙さんに対し「本気トーンで叱った」と当時を振り返っている。

【画像】観覧車で記念撮影をする三浦大輔氏と長女・凪沙さん（画像は三浦凪沙さんXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「楽しく拝見しましたー」「これからも親子共演楽しみにしてます！」「トークめっちゃ面白かったです」「コスモワールドだー」「かわいい～お父さん！」「素敵なパパと娘ちゃん」「見た目は強面だけど…」「かわいいね」「叱られた時の本気トーン想像したらかわいい～」などコメントが寄せられた。