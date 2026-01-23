これが2026年の開運バーガー。「たっぷりタルタル エビフライバーガー」新登場！

ハワイで25年連続「ベストバーガー賞」受賞の「テディーズビガーバーガー」原宿表参道店は、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売しました。

■幸運を引き寄せる、新春ならではの特別なバーガー

2026年の幸運を願い、見た目にも華やかで縁起の良いエビフライを主役にした、新春ならではの特別なバーガーです。

主役となるエビフライは、外はサクサク、中はプリッとした食感に仕上げ、食べ応えも満足感もたっぷり。自家製タルタルソースがエビの旨みを引き立て、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がります。

ラインナップは、エビフライを2本使用したスタンダードタイプと、よりボリューム感を楽しめるエビフライ3本タイプの2種類を用意。新年の運気アップを願うゲン担ぎとしてはもちろん、食べ応えを重視したい人にもおすすめの一品です。

新年の始まりにふさわしい、縁起と美味しさを詰め込んだ「開運バーガー2026」。この機会にぜひ、プリップリのエビフライとたっぷりタルタルの絶妙なハーモニーを堪能してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

エビは古くから縁起物として親しまれてきた食材。

腰が曲がるまで長生きする姿に「長寿」や「繁栄」の意味が込められ、赤い色合いは魔除けや慶びの象徴ともされてきました。

その縁起の良いエビを主役にした同商品は、新年のスタートに前向きな運気を呼び込む一品として仕上げています。

商品名：開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー

価格：エビフライ2本 1,353円／エビフライ3本 1,683円

販売店舗：TEDDY’S BIGGER BURGERS 原宿表参道店／横浜ワールドポーターズ店／千葉 ユニモちはら台店／土岐イオンモール店

販売期間：新春期間限定（※数量限定、なくなり次第終了）

（エボル）