ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ò·ù¤¦2³ä¤Î¿Í¤ò¡ÖÅ¨¤Ë²ó¤µ¤Ê¤¤¡×Æ¯¤Êý
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¡¢Å¨ÂÐ»ë¤µ¤ì¤Æ°Õ¸«¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ÆÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÅ¨¤òºî¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Æ¯¤±¤ë¡ÖÌµÅ¨¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¡Ö2¡§6¡§2¤ÎË¡Â§¡×
¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2¡§6¡§2¤ÎË¡Â§¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2³ä¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£6³ä¤Î¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃæÎ©
¢£2³ä¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ÎË¡Â§¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ³§¤Ë¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤»¡È2³ä¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¡É¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î2³ä¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Î8³ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡È·ù¤¦2³ä¤Î¿Í¤¿¤Á¡É¤ò¡¢Ì£Êý¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡ÈÅ¨¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤Ê¤¤¡É¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¼ñÌ£¼ñ¸þ¤Ï³§¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤¬¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢ÇÏ¤¬¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë