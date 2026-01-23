¿û¸¶·½¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê½ÕÌî¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖORACLE¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê
¿û¸¶·½¤¬4·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡ÖORACLE¡×¤¬2·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£3·î¤Ë¤Ï¡¢POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¿û¸¶·½¤ÎÌó5¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖORACLE¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤½ÕÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡£
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Á´¸ø±éÂ¨´°¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Øknock, knock, knock¡Ù¤è¤êÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¤¥äー¥×¥é¥°¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£3·î24Æü～29Æü¤Þ¤Ç¤Î·×6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì¤Ï»öÁ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢1·î28Æü20»þ¤è¤êFCÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
5·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢ー¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½ºÑ¤ß¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À½é¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¿û¸¶·½¡£2026Ç¯¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¿û¸¶·½¡ÖORACLE¡×ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖORACLE¡×
2026.04.29 ON SALE
ALBUM¡ØB.G.M.¡Ù
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØKei Sugawara POP-UP ¡ÈB.G.M.¡É¡Ù
03/24¡Ê²Ð¡Ë～03/29¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¹°½Å¥®¥ã¥é¥êー
