UVERworld¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEVER¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¥Æ¥ìÅì·Ï¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Æー¥Þ¶Ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
UVERworld¤¬¡¢2·î25Æü¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEVER¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£UVERworld¡ÖEVER¡×²Î»ìÀè¹Ô¸ø³«
É½Âê¶Ê¡ÖEVER¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä2026¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²Î»ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓUta-Net¤Ë¤Æ²Î»ì¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØUVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY¡Ù¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖZERO BREAKOUT POINT¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
SINGLE¡ÖEVER¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖEVER¡×²Î»ì¡ÊUta-Net¡Ë
https://www.uta-net.com/song/386817/
UVERworld OFFICIAL SITE
https://www.uverworld.jp/