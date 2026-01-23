¡ÚÀ¾¶¿Î´À¹¡Û198²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸©Ì±¤âÂç¹¥¤¤Ê¡É¥¢¥ì¡É¤òÂ£¤ë¡¡ÊÝ°é±à»ù¤¿¤Á¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡¼¯»ùÅç¤Î°Î¿Í¡¦À¾¶¿Î´À¹¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤ËË×¸å150Ç¯¤ÈÀ¸ÃÂ200Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1·î23Æü¤ÏÀ¾¶¿¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£À¾¶¿¤µ¤ó¤ÎÊè¤Ë¡¢¸©Ì±¤âÂç¹¥¤¤Ê¡È¥¢¥ì¡É¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¾åÎµÈøÄ®¤Ë¤¢¤ëÆî½§ÊèÃÏ¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤ÎÎ©Ìò¼ÔÀ¾¶¿Î´À¹¤ÎÊè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾¶¿¤µ¤ó¤Î198²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î23Æü²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¤ÎÏ»»°»Í¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥È¤È²³¤òÊú¤¨¤ÆË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¡¦Ï»»°»Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¾¶¿¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤ËÀ¾¶¿¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿²¹Àô¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¡Ê²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¡¦Ï»»°»Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤²¤ó¤«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ï»»°»Í¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤êÀ¾¶¿¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î²¹ÀôÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡ÖÀ¾¶¿²¹ÀôÆ±ÌÁ¡×¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë²¹Àô¤ÎÅò¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨»ÕÈÏ¡¦Ï»»°»Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÀ¾¶¿¤µ¤ó¤¬¡Ë²¹Àô¤Ç²¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Ç¤¤¤¦²¹ÀôÎÅÍÜ¡£²¹Àô¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ËÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Î²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2027Ç¯¤Ï¤æ¤«¤ê¤Î²¹Àô³ÆÃÏ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë½Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤³¤Á¤é¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤ÎµÈÌîÊÝ°é±à¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÀè¤Ë¤Ï¡Ä¼¯»ùÅç»Ô¤Î´Ñ¸÷PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡ª±à»ù¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·À¾¶¿Î´À¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥¤¥º¤ä¥²ー¥à¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±à»ù¤¿¤Á¤«¤é¤âÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÈÌîÊÝ°é±à¡¦±à»ù¤¿¤Á¡Ë
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£À¾¶¿¤É¤ó¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ïº£¸å¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÀ¾¶¿Î´À¹¡×Ë×¸å150¼þÇ¯¡¦À¸ÃÂ200¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡KYT¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£