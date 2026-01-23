¹»Â§°ãÈ¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¹Ì¼¤¬ÁÄÊì¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¥á¥¤¥¯!?¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÉºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È´¶ÌÃ¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜºî¤òÆÉ¤à¡¿¡Ö¥é¥¹¥È¤¬ºÇ¹â¤ËÈþ¿Í!!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÉºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö¿´¤¬À¸¤ÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê´¶¼Õ¤È´¶ÌÃ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÌ¡²è¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØNO MAKE , NO LIFE !¡Ù¡£²ñÏÃ¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÂ¹Ì¼¤ÈÁÄÊì¤¬¡¢¡È²½¾Ñ¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤Û¤ó¤Î¤êÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤½Ð¤¹Êª¸ì¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÁáÁ¥Åµ»Ò¤Ï¡¢²½¾Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¹»¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë³Ø¹»¤«¤éÄä³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ää³ØÃæ¡¢Êì¿Æ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÄÊì¤Î²È¡£¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢³Ø¹»¤Î±½ÏÃ¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÁÄÊì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÇö¤¯¡¢É½¾ð¤â¤É¤³¤«ÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤ì¤É¿´º¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤Â¹¤È¡¢¸µµ¤¤ò¼º¤¤Ìµ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÃî¤«¤¤¡©¡×¤½¤Î°ì¸À¤¬Â¹¤Î¤¤¤¿¤º¤é¿´¤ÈÁÄÊì¤Î¿ÍÀ¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë
ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯Éô²°¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¤Õ¤¤¤ËÅµ»Ò¤Î¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¥Ù¥ê¥Ã¡£¡ÖÃî¤«¤¤¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ÁÄÊì¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢Åµ»Ò¤Î¥¤¥¿¥º¥é¿´¤¬¥Ô¥«¡¼¥ó¤ÈÅÀ²Ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤À¤«¤é¡ª¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡¢¤¹¤°Íî¤È¤¹¤·¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÄÊì¤Ë²½¾Ñ¤ò»Ü¤¹Åµ»Ò¡£¤Õ¤¶¤±È¾Ê¬¤Î¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¶À¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÁÄÊì¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¤¸¤ï¤ê¤ÈÀ¸µ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢Åµ»Ò¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢µ¢Âð¤·¤¿Éã¿Æ¤ÏÁÄÊì¤Î²½¾Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê·ãÅÜ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´é¡×¡£¥´¥·¥´¥·¤È¿¡¤ï¤ì¤ëÁÄÊì¤Î´é¤Ë¡¢Åµ»Ò¤Ï»×¤ï¤º¶«¤Ö¡£¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤!? ²½¾Ñ¤¬¤¢!?¡×¡£ÅÜ¤ê¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢²½¾Ñ¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤âÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÁÄÊì¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç³°¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢´¶¾ð¥Õ¥ëºÌÅÙ¡£¥é¥¹¥È¤¬¡ÈºÇ¹â¤ËÈþ¿Í¡É¤ÊÍýÍ³
ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉÏ½÷¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤ä¡Ø¼ÂÏ¿²øÃÌ ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ø´ñÂ¼¡¿¿·¸¤ÌÄ¥È¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò¤µ¤ó(@minowabunko)¡£¡ÖÆü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤Ï°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡½¡½¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ¶á¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Î¾Ð´é¤À¤È¤«¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤Õ¤È¸«¤»¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÂæ»ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Á´°÷À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¤¬ºÇ¹â¤ËÈþ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÅµ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÊª¸ì¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´¶¾ð¤Î²òÁüÅÙ¤Ï¥Õ¥ëºÌÅÙ¡£ÀÅ¤«¤Ë¶»¤òÂÇ¤Ä°ìºî¤À¡£
¸½ºß¡¢»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò¤µ¤ó¤ÏÅÅ»Ò»¨»ï¡Öcomic¥¿¥ó¥È¡×(¤Ö¤ó¤«¼Ò)¤Ë¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ·ÏÌ¡²è¡Ø¤¿¤À¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ç¤¹¡Ù(¸¶°Æ¡§ÈÓÁÒµÁÇ·)¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥Û¥é¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¤Î¿´¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ï·òºß¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò¤µ¤ó(@minowabunko)
