¡¡1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢²á·ã¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ËöÎÃ»Ò¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤¬Instagram¤Ç¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢¾¾ËÜè½½ï¡£¾¾ËÜ¤Ï1·î22Æü¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»¨»ï¡ØTarzan¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Çò¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥è¥¬¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤¿°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤À¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ô¼Ì¿¿¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥è¥¬¤ÎÎý½¬¤òËèÆü3»þ´Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¡£1Æü¤Î¤´ÈÓ¤Ï2¿©¡¦ÂÎ»éËÃ8¡ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ»éËÃ8¡ó¤Î¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¡Õ¡ÔåºÎï¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡Õ¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï1994Ç¯¤Ë¡Ö¾¾ËÜ·Ã¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¤È¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î¹Ëö¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È±éµ»ÎÏ¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢CM¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¡£¹Ëö¤µ¤ó¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÉÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1999Ç¯¤Ë°ìÅÙ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£2002Ç¯¤«¤é·ÝÌ¾¤ò¸½ºß¤Î¡Ø¾¾ËÜè½½ï¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ÆÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Éüµ¢¸å¤â¡¢2002Ç¯¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä2004Ç¯¤Î¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¶È¤¬·ã¸º¡£¸½ºß¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö2014Ç¯¤«¤é¥è¥¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¹ñºÝ¥è¥¬¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤ÆÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2022Ç¯¤«¤éÉ×¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î17Æü¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µìÌ¾»þÂå¤«¤éÄÌ»»¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ç·ÝÎò33Ç¯¤á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Êì¤È¤·¤Æ»Å»ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£