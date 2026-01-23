1月23日、衆議院が解散した。総選挙は1月27日公示、2月8日投開票という戦後最短日程となるが、解散前日には立憲民主党と公明党が合流した「中道改革連合」の結党大会が国会内で開かれ、与野党一騎打ちの様相になってきた。

結党大会時点で立憲から148人、公明から24人の計172人の衆院議員が参加を表明している。これは自民党の199人に次ぐ勢力だ。

しかし立憲内には不安の声もあるという。同党議員秘書が語る。

「与野党に分かれて戦ってきた公明党を支持する創価学会員が、どれだけ自分たちに投票してくれるか読めないからです。これまで付き合いらしい付き合いがありませんから、意思疎通ができていません」

現役の創価学会員を取材すると、学会員にも不安が広がっているようだ。

関西地方の男性は「創価学会の上層部から『比例は公明党と書くと無効票になります。中道と書いてください』と比例の説明はありましたが、小選挙区について指示や説明はありません。

ある幹部は『自民党の政治とカネの問題で公明党は議席を減らした。自民党と分かれて清々したが立憲の候補者はよく知らないから』と投票を迷っています」と打ち明ける。

安倍晋三元首相など多くの総理大臣を輩出してきた自民王国の山口県に住む男性は「自民党に親近感を持つ創価学会員は意外に多い」と言う。

「『自民党は創価学会の応援を受けながら、自分たちは公明党のために汗をかかない』という方もいますが、自民党総裁選に出馬した林芳正さんの奥さんは公明党の応援もしてくれましたし、創価学会の集会にもよく顔を出してくれました。今回の選挙でも林さんに投票する学会員は多いのではないでしょうか」

そうした声があるなか、1月22日付の朝日新聞は公明票が自民から立憲の候補に移った場合のシミュレーションを報じ、立憲に明るい内容となっている。

同紙によると、2024年10月の衆院選で公明は比例区の得票として小選挙区ごとに9千〜3万6千票を得たという。

この得票数の5割、7割、10割が立憲出身候補に投票されたと仮定すると「5割で自民89議席、中道改革149議席。7割で自民79、中道改革159、10割で自民58、中道改革176などいずれも中道改革が第1党になった」という。

創価学会を脱会したお笑いタレントで西東京市議の長井秀和氏は「学会員の小選挙区に対するスタンスは『自分は投票しても、友人や知人に働きかける集票はしない』です」と積極的に動かないとして、独自の「票読み」も明らかにしてくれた。

「公明党は2025年7月の参院選挙の全国比例で521万票を獲得しました。自民党から約100万票、公明党の議員が国土交通大臣を務めていたので建設業界などから約40万票が入ったと思います。つまり公明党支持者票は約380万票です。

各小選挙区の公明票は1万から2万票と言われますが、学会員1人が2人から3人に『投票のお願い』をするので、それらを勘案すると純粋な公明、学会員票は4千票ほど。立憲の候補者とよほど仲が悪くなければ、そのうちの最低でも5割は得られると思いますので自民党候補者には不利ですね」

長く創価学会を取材してきたジャーナリストの乙骨正生氏も「少なくとも50％の創価学会員が立憲の候補者に投票するでしょう」と予想する。

「多くの創価学会員は上層部の指示に従う『上意下達』が徹底していますから、過去に猛烈な学会批判をしたなど関係性が悪くなければ立憲の議員に投票するはずです。

創価学会の原田稔会長も『池田大作先生の教えである“中道”を実現させよう』と檄を飛ばしています」

対自民党の熱量が高まっているようだ。

政治アナリストの伊藤惇夫氏も「創価学会は上からの指示に従うしっかりとした組織です。幹部は『48時間あれば、180度の方向転換もできる』と言い切ります。創価学会員の6〜7割は、小選挙区でも中道（立憲出身候補者）に投票するとみています」と語る。

実際に、2024年の衆院選では公明の岡本光成政調会長が当選。自民の候補者が出馬しなかった東京29区では、岡本議員が比例単独に回り、立憲の木村剛司元衆院議員が中小選挙区から擁立される見込みだが、その東京29区の学会員はこう話していた。

「1月21日時点で、比例票についてはすでに中道改革連合に投票せよという指示が上から下りてきていますし、下の者にもそう伝えました。小選挙区については、誰を支援せよという上からの指示はまだきていません。岡本さんが出馬しないことが正式に決まれば、中道から出馬する立憲の候補者を支援するよう指示がおりてくると思いますし、そうした指示が下りてくれば従うつもりです」

選挙は蓋を開けてみなければわからない。2月8日、永田町はどのような景色になっているのだろうか。