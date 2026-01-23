¡ÈÅ·ºÍÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡É¤È¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¥Ð¥Ç¥£¤Î¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ëºÇ¿·¤ª¤Õ¤¶¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¡ÖÅ·ºÍÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤È¡ÖºÇ¶²½÷²¦¡×¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Ò¤ÈËë¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ·ºÍÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈºÇ¶²½÷²¦¡¢ÃçÎÉ¤·¡È¤ª¤Õ¤¶¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ç²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¡ÈRHIYO¡É¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¤Ç¤Î¡ÖRAW¡×¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMonday night #RHIYO in Belfast!! RHIYO is always on top.¡×¡£¡È»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤¤¤¤¤Í7453·ï¡¢37Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·å³°¤ì¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈRHIYO¡É¤Ï1·îºÇ½é¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¤À¤¬¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¡õ¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¡¢¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â·ãÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ê¥¢¤È¥¤¥è¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¡×¥Ç¥å¥ª¤Î»Ù»ý¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¡×¡ÖÅÁÀâµé¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¤Ç¥ê¥è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏPPVµé¤Î¹ë²Ú¤µ¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈRHIYO¡É¤¬2026Ç¯¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤È¤â¤Ë½÷»Ò¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â·¤Ã¤Æ2·î¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë2026¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀïÀþ¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¢¡¢¥¤¥è¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ËÌá¤ëÆü¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
