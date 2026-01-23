½°µÄ±¡²ò»¶¡¡µÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸³°¤·¤¿Á°¿¦¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÃÏ¸µ¤Ø¡¡Åê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö ¡ÈÀï¸åºÇÃ»¡É ¤Î·èÀï¡Ú·§ËÜÁªµó¶è¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô°ìÍ÷¡Û
º£Æü¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å1»þ²á¤®¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÆ°¤¤â°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Û²ìÊ¡»ÖÏºµÄÄ¹¡Ö½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×
¹ñ²ñ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëµÄ°÷²ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇµÄ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Á°µÄ°÷¤¬»öÌ³½ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
²ò»¶¤Ç¤½¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼º¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡£¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤·¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»ÅÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Ìî»á¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
2·î¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢1990Ç¯°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¾Ìî»á¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤«¤é¸øÇ§¾Ú½ñ¤òÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄº¤¤¤¿¤é·§ËÜ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤´¤í¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¡×
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶¤Ë·§ËÜ¸©Ì±¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
70ÂåÃËÀ¡Ö²¿¤Çº£¤´¤í¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
70Âå½÷À¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
50Âå½÷À¡Ö°ÂÄê¤·¤¿À¯¼£¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
²ò»¶¤«¤éÍè·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ
°Ý¿·¡¦¸µ¿¦ Ìð¾å²íµÁ»á¡Ö²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤¢¡×
¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð¾å»á¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçµÁ¤ÎÃæ¤Ç»ä¤É¤â¤âÅØÎÏ¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÆü¡Ê22Æü¡ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡£²ò»¶¤«¤é1»þ´Ö¸å¡¢Áªµó¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¯¤¿¤á¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¦¿·¿Í ³ùÅÄÁï»á¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íê¤ß¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ìÂåÉ½Âå¹Ô¡Ö¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áªµó¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¡Öº£ÅÙ¤³¤½¹ñ²ñ¤ËÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾～¡ª¡×
Ã»¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªµó¤ËÎ×¤à¤Î¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÏÁªµóÂÐºö¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁªÂÐ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¸©Ï¢´´Éô¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÂåÉ½Âå¹Ô¡Öº£Æü¤Ï»²²Ã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áªµó¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ
¹ñÌ±¡¦¿·¿Í ¾åÅÄ»ê»á¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¸õÊä¤Î¿Í¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¤á¤ËÆüÄø¤¬¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é·§ËÜ4¶è¤ÇÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î¾åÅÄ»á¤Ï¡¢¤Þ¤À»öÌ³½ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ»á¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤ë¤È¡×
¶¦»ºÅÞ
º£²ó¤Î²ò»¶¤ËÂçµÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¶¦»º¡¦¿·¿Í ±×ÅÄËÒ»Ò»á¡ÖÈó¾ï¼±¤è¤Í¡¢Èó¾ï¼±¡£¼«Ê¬¤ÏÃÈË¼¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£²ò»¶¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤ËÂçµÁ¤Î¤Ê¤¤²ò»¶¡£¤¤¤Þº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤Í¡×
»²À¯ÅÞ
ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¾åµþ¤·¤¿¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯¡¦¿·¿Í ð¹ÅÄÏÂ²Â»á¡ÖÌµÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¯ºö¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍ¸¢¼Ô¤ä»Ù±ç¼Ô¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼ÒÌ±ÅÞ
¼ÒÌ±¡¦¿·¿Í ¶¶Â¼¤ê¤«»á¡ÖÌ¿¤â¼é¤é¤Ê¤¤¡¢Êë¤é¤·¤â¼é¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤â¼é¤é¤Ê¤¤¡£¼é¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¼«¸ÊÅÔ¹ç¤Î²ò»¶¤À¤Ê¤È¡¢ÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£»Ù±ç¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
¼«Ì±ÅÞ
½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÃÏ¸µ·§ËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿Á°¿¦¤Ï¡£
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ºäËÜÅ¯»Ö»á¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
――ÂçµÁ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Ä¶Ã»´ü·èÀï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ºäËÜ»á¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»ä¤Î·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤«¤é¤¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¾Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×
»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÁª¥¹¥¿ー¥È¡¢¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·§ËÜÁªµó¶è¡Û4Áªµó¶è13¿Í¤¬Î©¸õÊäÉ½ÌÀ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·§ËÜ¤Î4Áªµó¶è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ1¶è
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ÌÚ¸¶Ì»á
ÃæÆ»¡¦¿·¿Í ³ùÅÄÁï»á
»²À¯¡¦¿·¿Í »³¸ýÀ¿ÂÀÏº»á
·§ËÜ2¶è
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ À¾ÌîÂÀÎ¼»á
¶¦»º¡¦¿·¿Í ±×ÅÄËÒ»Ò»á
»²À¯¡¦¿·¿Í Á°ÅÄÃÒÆÁ»á
·§ËÜ3¶è
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ºäËÜÅ¯»Ö»á
»²À¯¡¦¿·¿Í ð¹ÅÄÏÂ²Â»á
¼ÒÌ±¡¦¿·¿Í ¶¶Â¼¤ê¤«»á
·§ËÜ4¶è
¼«Ì±¡¦Á°¿¦ ¶â»Ò¶³Ç·»á
°Ý¿·¡¦¸µ¿¦ Ìð¾å²íµÁ»á
¹ñÌ±¡¦¿·¿Í ¾åÅÄ»ê»á
¶¦»º¡¦¿·¿Í ËÜÂ¼µ×Èþ»Ò»á
