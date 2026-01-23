¹â»ÔÁíÍý¡Ö¿®¤Ê¤¯¤ÐÎ©¤¿¤º¡×½°±¡²ò»¶¤ÇÀ¯ºöÅ¾´¹¡õ¿·¤¿¤Ê¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦
¡¡½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÀµÌÌ¤«¤é¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁíÁªµó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤°¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏÁÊ¤¨¤¿¤¤½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤¬·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¶¯²½¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ñ²È¾ðÊó¶É¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤âº£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤â¼«¸øÏ¢Î©¤Ç¤ÎÁ°²óÁªµó¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤Ëº£Ç¯¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤´¿³µÄ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜÀµÌÌ¤«¤é¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿®¤Ê¤¯¤ÐÎ©¤¿¤º¡É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë