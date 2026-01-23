神野大地が出くわした思わぬ光景

青学大で2015年箱根駅伝を走り、5区山上りで当時の区間新記録をマークした神野大地（M＆Aベストパートナーズ選手兼監督）がXを更新。紛失物を巡り「小さな親切に救われた」と明かしている。

32歳の神野は青学大3年時の2015年、箱根駅伝で山上りの5区を快走。当時の区間新記録を打ち立て、一躍有名となった。翌16年も5区で2位と好走し、青学大の連覇に貢献した。

卒業後は実業団コニカミノルタを経て、18年にプロ転向。23年12月には新設されたM＆Aベストパートナーズ陸上部の「プレイングマネージャー」に就任。元日の第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）では、初出場したチームの監督を務めた。

23日に更新されたXでは「昨日の夜、帰り道でベンチコートのポケットからネックウォーマーを落としてしまった」と報告。半ば諦めかけた中で、思わぬ光景に出くわしたことを明かした。

「今朝、探しながらクラブハウスに向かっていると、道の途中に発見。しかも、きっと誰かが拾って、見えるようにガードレールに掛けておいてくれていた」

紛失物が無事、手元に戻った事実に感銘。日本ならではの出来事に「小さな親切に救われた朝。見えないところで誰かが自分のために動いてくれている。そういう“優しさの連鎖”を、自分も作れる人間でありたい」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）