¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²È»ö¤ò¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡ª²¤½£ºÇÂç²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¡ÖIFA 2025¡×¤Ç¸«¤¿¶áÌ¤Íè
²¤½£ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¡¦IT¸«ËÜ»Ô¡ÖIFA2025¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢À¤³¦¤Î²ÈÅÅ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ¡£¹ñÆâÆÃÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¤ÈÈæ¤Ùº£¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÈÅÅ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Û
²ÈÅÅ¥×¥í¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÀÐ°æÏÂÈþ¤µ¤ó
²ÈÅÅ¤äÆüÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£²ÈÅÅ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¸®²È¡Ö²ÈÅÅ¥é¥Ü¡×¤ò³«Àß¤·¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤¦¡£
ºÇ¿·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¡ÖÊÒÉÕ¤±¡×²ÄÇ½¤Ê¥¢¡¼¥àÉÕ¤
2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIFA 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿²ÈÅÅ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¸þ¾å¤ä¹âÀÇ½²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆAI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ä¹ÔÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÅ¬±þ·¿¤Î²ÈÅÅ¡É¤¬¼¡¤Ê¤ëÄ¬Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤¬²ÈÅÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¡×»þÂå¤«¤é¡¢¡Ö²ÈÅÅ¤¬¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¡×»þÂå¤Ø--¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â²ñ¾ì¤Ç¤Ò¤ÈºÝÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Â¿µ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤à¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³×¿·Åª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥·¥§¥¢À¤³¦1°Ì¤ÎRobrock¤È5°Ì¤ÎDreame¤¬È¯É½¤·¤¿¡È¥¢¡¼¥àÅëºÜ·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡É¡£¾²¤ËÍî¤Á¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ä·¤²¼¤ò´ïÍÑ¤Ë¤Ä¤Þ¤ß¾å¤²¡¢½êÄê¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç±¿¤Ö»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥´¥ß¤òµÛ¤¦¡×¡Ö¿å¿¡¤¤ò¤¹¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë¡×ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¤ÎÆ°¤¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¾ã³²Êª¤ä¿Í¤ÎÆ°¤¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°ºî¡£¾¯¤·Æ°¤¤ÏÃÙ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥á¥é¤ÈAI¤Ë¤è¤ë²èÁüÇ§¼±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÀ©¸æ¤Ç¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤Î·Á¾õ¤äÁÇºà¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¤Ä¤«¤àÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê·¤²¼¤òÍ¥¤·¤¯¤½¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤à»ÅÁð¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Î¿Ê²½¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ°ºî¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤¬Àµ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤Æ°¤¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾å²¼°ÜÆ°¡×¤â¼Â¸½´Ö¶á¡ª
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¡È¾º¹ßµ¡Ç½ÉÕ¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡É¡£¤³¤Á¤é¤âDerame¤äMOVA¡¢Anker¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼À©¸æ¤Èµ¡³£µÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢³¬ÃÊ¤ò°ìÃÊ¤º¤Ä¾º¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¾å²¼³¬¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿Ê²½¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢1³¬¤È2³¬¤ËÊÌ¡¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤Î³ÑÅÙ¤äÃÊº¹¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¯»Ñ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î½»µï´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáµÚ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²ÈÅÅ¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ä¡¢¹¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò´Ý¤´¤È¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡£ÁÝ½ü´ØÏ¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ïº£¸å¤â¡¢Êë¤é¤·¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈAI¤ÎÍ»¹ç
¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡Öwan AI chef¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¹Í¤¨¤ë¥ì¥ó¥¸¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´éÇ§¼±¥«¥á¥é¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤ÎÅ·°æ¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÁ°ÌÌ¤Î±Õ¾½²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¸ËÆâ¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ì¤¿¿©ºà¤òAI¤¬²èÁüÇ§¼±¤·¡¢»÷¤¿¿©ºà¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´éÇ§¾Ú¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ò¼±ÊÌ¤·¤ÆBMI¤äÂå¼ÕÎ¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¸Ä¡¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£AI¤ÈÄ´Íý²ÈÅÅ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´Íý¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢²È»ö»Ù±çÍÑ¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Midea¡Ê¥Þ¥¤¥Ç¥£¥¢¡Ë¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¡ÖMira¡×¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡¢Ä´Íý¤òÊä½õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î²È»ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¡Ö¿Í¤È²ÈÅÅ¤Î¶¦Â¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëMidea¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Í·¿²È»ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
IFA¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÀºÌ©¤µ¡É¤ä¡È¹âÉÊ¼Á¡É¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö°Â¿´´¶¡×¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤ÏAI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¹ÔÆ°¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¡×²ÈÅÅ¤¬¿Ê²½¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ã¤¤¤Ë¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤´¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IFA¤È¤Ï¡©
IFA¤Ï1924Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¡£À¤³¦¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
